Praten om het praten en uiteindelijk bar weinig doen

Ik hoop dat alle bestuurders en ambtenaren tijdens dit reces goed uitrusten, want er staat ze straks wat te wachten als we weer kunnen inspreken. Inspraak en participatie gaan namelijk keer op keer fout in Amsterdam-Noord. Als Noorderling schaam ik me ervoor hoe ongezond de relatie momenteel in ons stadsdeel is tussen bewoners en het ambtelijk apparaat. Dat is de verantwoordelijkheid van ons stadsdeelbestuur en de ambtenaren die van alles beloven dat ze niet nakomen, gebrekkig of niet communiceren, kritische bewoners kleineren en schofferen of bestempelen als ‘negatief’ en ‘lastig’.

En als er dan vanuit bewoners initiatieven en programma’s ontstaan om daar eens een keer écht iets aan te doen, fundamenteel door, voor en met bewoners zelf, willen het bestuur en de ambtenaren zich zo verregaand bemoeien met alles dat er uiteindelijk niks van de grond komt. Dus belooft het stadsdeelbestuur opnieuw beterschap en volgen er nieuwe dialoog- en verkenningsrondes, zonder dat er op systeemniveau daadwerkelijk iets verandert, waardoor we telkens terug bij af zijn. En het ergste is dat deze bestuurders en ambtenaren er keer op keer mee wegkomen.

De oplossing voor een fout systeem is niet nog meer systeem. Net zoals de oplossing voor fouten in de communicatie en omgang tussen bestuurders, ambtenaren en bewoners niet is nog meer dialogen over fouten in de communicatie en omgang tussen bestuurders, ambtenaren en bewoners. Een stad als Amsterdam kan het zich simpelweg niet veroorloven om zoveel te praten om het praten en uiteindelijk bar weinig tot niks te doen, ook al denken veel bestuurders en ambtenaren van wel doordat ze, wederom, er telkens mee wegkomen. Wil het systeem zichzelf echt kritisch beoordelen en verbeteren dan moet het nú beginnen met te luisteren naar zijn bewoners. Niet alleen luisteren maar ook handelen naar ons inzicht en ruimte en middelen afstaan aan ons.

Deze conclusie trok ook de ombudsman die zich op verzoek van Hetty Oorbeek boog over het participatieproces voor nieuwe fietspaden in het Vliegenbos. In het deze week verschenen, vernietigende rapport erkent de ombudsman dat wat hier niet goed is gegaan ‘veelgehoorde procedurele gebreken zijn die zich ook voor hebben gedaan in andere participatietrajecten in Noord’. Neem de ontgroening van het Noorderpark voor een nieuw evenemententerrein, neem het Burgerzaalinitiatief Noord Wordt Gehoord, neem de inspraak voor het Hamerkwartier en alle bijkomende ellende voor directe bewoners.

Ik hoop dat ons stadsdeel ophoudt met alle beperkende maatregelen te gebruiken tegen de bewoners, waardoor onze inspraaktijd al veel te kort is in vergaderingen, die vanwege het online karakter ontzettend ontoegankelijk en onhandig zijn ingericht om überhaupt de lokale macht te kunnen controleren en ter verantwoording te roepen als bewoner. Verder wens ik alle bestuurders en ambtenaren een fijn reces toe.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.