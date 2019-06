Praten, dat deed Femke van der Laan op vorstelijke wijze

Femke van der Laan bij DWDD Summerschool.

Hoe vertel je een verhaal over diepe rouw en schrijnend verdriet? En vooral: hoe vertel je het zo dat de ervaringen overkomen bij je ­publiek? Die afwegingen moet ­Femke van der Laan hebben gemaakt voor ze haar college gaf tijdens de derde van vier DWDD Summerschool-­uitzendingen. Ze was uitgekomen bij: kordaat, zonder omwegen en met de emotie gevangen in de tekst en niet in de toonhoogte.

Even voelde het vreemd om haar met de intonatie van een universitair docent te horen vertellen over de geleerde lessen na de dood van haar man, Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Maar al snel was Lips gegrepen door haar diep doorvoelde betoog waarin verdriet een alledaags gezicht kreeg.

Eentje ook waarvoor je na dit relaas van de ervarings­deskundige een tikje minder bang bent. En dat was vreemd en extra knap, omdat Van der Laan in alle openheid vertelde over haar donkerste momenten. Over die keer dat ze in het tikken van de klok keer op het keer het zinnetje ‘Je-bent-al-leen’ hoorde. Of over die eenzame kop koffie op het aanrecht. Of over die vergeten leesbril in het dashboardkastje.

De kern van haar betoog: geef verdriet de ruimte. In haar columns in Het Parool beschreef ze al op licht poëtische toon haar ervaringen als weduwe. Gebundeld in drie handzame lessen voor eenieder die met verdriet of rouw te maken krijgt (in andere woorden: wij allemaal) maakten haar woorden des te meer meer indruk.

Een van de lessen was een bekende, maar meteen de moeilijkste: deel je verdriet. Haar eigen aanvankelijke strategie van wegstoppen had niet gewerkt. “Je moet erover praten,” hield ze haar gehoor voor. Dat deed Femke van der Laan op vorstelijke wijze.

