‘Praat er maar niet over, maar zijn vrouw heeft net gezegd dat ze wil scheiden’

Een schaap van wol en een envelop met inhoud.

Ik loop langs de mensen en bereik het wiegje onder een parasol. Het bruidspaar ernaast. Ik slik een hele slechte grap over de eerste huwelijksnacht net op tijd in en vergelijk de baby met een gedicht en gelukkig vragen ze me niet welk. Hun geluk zindert in de lucht en wolkt over het weiland.

Na de felicitaties draai ik me om en zie de oudere broer van de bruid.

“Alles goed?” vraag ik. Pas na die twee woorden merk ik dat hij dronken is. Zijn rode ogen worden bijeengehouden door zijn stoppelbaard.

“Smlhatal,” versta ik. Nog twee keer vraag ik wat hij zegt en dan schreeuwt hij: “Some! Have! It! All!”

“Waarom neem je binnen niet even een koffie,” zegt een lief meisje dat opeens naast hem staat en wel goed gekleed is.

Oudere broer gaat weg.

“Sorry,” zegt het meisje, “het is ook moeilijk voor hem.”

Ik weet niet wat de moeilijkheid is en durf dat ook niet te vragen.

De ouders van de bruidegom komen op mij af en vragen vrolijk of ik al champagne heb gehad. Mijn antwoord wordt niet afgewacht en de vader haalt voor mij een glas. De moeder staat naast me sociale onhandigheid uit te stralen.

“Ik zag net de broer van de bruid. Hij leek me niet gelukkig,” zeg ik.

Moeder knikt. “Praat er maar niet over, maar zijn vrouw heeft gisteren net gezegd dat ze wil scheiden. Tja…”

“Zijn vrouw, is dat dat mooie meisje daar?”

“Nee, dat is onze dochter…”

Ik krijg mijn champagne en proost. “Op de grootouders.”

De moeder vertelt haar man dat ik heb gemerkt dat de broer van de bruid niet deelneemt aan de feestvreugde.

“En dus neemt Janna ook niet deel aan de feestvreugde,” zegt de vader.

“Is Janna zijn vrouw?” vraag ik.

“Nee, Janna is dus onze dochter…”

Vader kijkt naar haar.

“Laten we het niet over Janna hebben,” zegt de moeder. Janna, het meisje dat de broer om koffie had weggestuurd, loopt ook naar binnen.

“Janna is verliefd op hem, maar hij niet op haar, geloof ik,” zegt de vader. “Hij is verliefd op zijn eigen vrouw die het gisteren dus heeft uitgemaakt.”

“Ik heb medelijden met onze dochter… En ook medelijden met hem. Hun zus en hun broer maken het geluk waar dat zij willen hebben,” zegt de moeder.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

