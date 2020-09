Het nachtleven wordt door de coronacrisis hard geraakt. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ik ben flink pissig en sta zaterdag 5 september op het Museumplein. De clubs hadden namelijk op 1 september weer open zullen gaan, maar dat is dus niet gebeurd. Ik zag het al aankomen, onderschrijf de keuze en was van plan me erbij neer te leggen. Toch weiger ik dat.

‘De horeca krijgt zware klappen,’ las ik ergens. En inderdaad, het is vreselijk: hotels 75 procent minder omzet, cafés en restaurants 50 procent minder omzet. Maar het nachtleven werd niet genoemd. Klaarblijkelijk doet dat er met 100 procent minder omzet niet toe.

Politiek en beleidsmakers geven niets om de nachtcultuur en daarmee ook niets om de meer dan honderdduizend mensen die ervan en -voor leven, er jaren werkervaring in hebben zitten en er zowel financieel als emotioneel van afhankelijk zijn.

‘De culturele sector kan nu niet meer zeggen dat ze genegeerd worden,’ las ik ergens anders, nadat er extra geld voor was vrijgemaakt. Halleluja, dacht ik even, maar helaas… de nachtcultuur werd wederom totaal genegeerd.

Maar ook vanuit de culturele instellingen en de organisaties die wél in de poedelprijzenmand terecht zijn gekomen, is er niemand opgestaan om de nachtcultuur onder de aandacht te brengen.

Men begrijpt na meer dan zeventien jaar buffelwerk van de nachtburgemeesters klaarblijkelijk nog steeds niets van het belang van het nachtleven. Het gevecht om respect is voor de politiek, de gesubsidieerde cultuur en het overgrote deel van de samenleving niets anders dan een speeltje geweest.

Ik voel me net als iedereen die zijn brood verdient in het nachtleven in de steek gelaten. Ik voel ook dat de mensen die van uitgaan houden in de steek worden gelaten. Ik vind het bovendien schandalig dat de jeugd een veilige plek wordt ontzegd waar ze gelijkgezinden en wellicht liefdes voor het leven kunnen ontmoeten.

Elk initiatief of idee voor een experiment dat vanuit het nachtleven geopperd is om redelijk veilig uit te gaan, wordt ongelezen van tafel geveegd.

Het is toch te gek voor woorden dat bijvoorbeeld Lowlands zélf een wetenschappelijk onderzoek heeft moeten laten doen naar de risico’s en mogelijkheden in coronatijd. Ik vermoed dat niemand in Den Haag dat rapport heeft gelezen. De regering kijkt naar ‘het buitenland’ en trekt op basis van die schrale informatie betreurenswaardige conclusies.

Ik voorvoel dat – met louter negatieve beleidsvoering – het feestleven ondergronds zal gaan. Resultaat: nooddruftige clubs die door de onderwereld gefinancierd worden en illegale feesten waar niemand kan rekenen op veiligheid, contactregistratie en eerste hulp bij ongelukken.

De nacht wacht, maar zonder respect en structurele steun houden we dat wachten niet vol en gaan we naar de gallemiezen. Ik hoop dat jullie – net als ik – zaterdag 5 september om 14.00 uur op het Museumplein zullen staan.

Joost van Bellen, Amsterdam