‘Politie, let ook eens op het lawaai van motoren’

Motorrijders genieten van de lente met een rit over een bochtige dijk. Beeld ANP

De intelligente lockdown eiste van sommigen teveel. Motorrijders sloegen begin april massaal de beperkende coronamaatregelen in de wind. In mijn gemeente Bergen klonk: “Het lijkt hier de TT in Assen wel.”

We hadden de handen al vol om mensen te weerhouden naar de stranden te komen. De veiligheids­regio’s zagen zich in het paasweekend zelfs genoodzaakt om wegen af te sluiten voor motoren. Zo werd in Noord-Holland de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen afgesloten. Aan geen ander onderwerp ergert men zich momenteel zo als hieraan, zo blijkt uit de vele reacties die bij de gemeente binnenkomen.

‘Absolute aso’s’

Groepsverboden gelden voor motorrijders kennelijk niet, is telkens de teneur. In Het Parool werd in de afgelopen weken door ­brievenschrijvers gesproken over ‘absolute aso’s’, ‘nozems’ en ‘racemonsters’. ‘Motorrijders zijn onaantastbaar,’ was een ander krantencommentaar.

Het is aan bestuurders om die onaantastbaarheid te doorbreken. Dat kan door betere handhavingsafspraken met de politie, maar ook is wijziging van regelgeving nodig.

Burgemeesters

Algemeen bekend is dat de politie nauwelijks controleert op geluidsoverlast door herrie­makende motorrijders. Geluidsmetingen worden als tijdrovend beschouwd. “Er is tekort aan mankracht en tekort aan testmaterieel,” kreeg een inwoner van mijn gemeente te horen.

“Dit heeft inderdaad geen prioriteit,” erkende de portefeuillehouder verkeersveiligheid bij de Nationale Politie. Wat betreft snelheid ligt dat anders, daar hanteert de politie als landelijke prioriteiten bij verkeershandhaving de zogenaamde VARAS-feiten: Veelgepleegde hufterfeiten, Afleiding, Rood licht, Alcohol en drugs én Snelheid. Toch is opvallend dat motorrijders in 2019 tien keer minder bekeuringen kregen dan andere weggebruikers voor snelheidsovertreding. Zijn ze minder goed in de kraag te vatten?

Het is aan de gemeente om te bepalen welke prioriteiten zíj wil aanpakken. De lokale prioriteitstelling komt aan de orde in de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en gemeente). In het integraal veiligheidsplan moet de aanpak van motorrijders uitdrukkelijk worden benoemd. Burgemeesters kunnen de afspraak met de politie maken dat zichtbaar op geluid en snelheid wordt gecontroleerd. Ons zou niet ­langer het verwijt moeten treffen dat motoren ‘buiten het blikveld van beleidsmakers’ vallen.

Er dienen ook wijzigingen in de Nederlandse wetgeving te worden aangebracht. Vooral voor een ronkend motorgeluid kan men nu zijn goddelijke gang gaan. Natuurlijk, er zijn Europese en nationale regels. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) voor auto’s wordt gecheckt of deze meer geluid maken dan is toegestaan, bijvoorbeeld door een lekke uitlaat. Voor motoren en bromfietsen bestaat in ons land geen APK. Nederland zou andere Europese landen als Duitsland moeten volgen met een verplichte APK voor motoren. En dat zou dus uitdrukkelijk eveneens een geluids-APK zijn.

DB-killers

Motoren worden in Nederland na aanschaf niet meer gecontroleerd, ook niet als eraan is gesleuteld. De maximum geluidsnorm is bepaald per type motorfiets en kan tot boven de 100 dB(A) gaan. Het maximum is terug te vinden op het Voertuig Identificatie Nummer (VIN-plaatje), het kentekenbewijs en op de website van de RDW. Er kunnen echter herrie-uitlaten worden geplaatst, of de DB-killer kan worden verwijderd. Nederland zou in alle opzichten aan Europese regelgeving moeten voldoen. Dan is de geluidslimiet helder, maar zijn ook dB-killers zo geïnstalleerd dat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggehaald.

En laat de politie vooral bekeuren op basis van het Reglement verkeersregels en verkeers­tekens als een motorrijder bij een stoplicht ­luidruchtig meent te moeten wegscheuren.

In coronatijd en daarbuiten: motoren zijn net als anderen niet onaantastbaar. Wat mij betreft geven we gehoor aan de oproep van jullie krantenlezer: politiek, doe er wat aan alstublieft.