Poetins angst voor covid is zo gek nog niet

In de jaren negentig werd ik door de maffia bedreigd. Uit voorzorg kreeg ik vier bodyguards en werden alle locaties die ik bezocht – zoals restaurants – van tevoren gescreend. De bodyguards werkten eerder voor Gorbatsjov en hadden een achtergrond in de KGB.

Na een paar jaar was het gevaar geweken en kon ik weer alleen over straat. De bodyguards voelden inmiddels als familie en we vonden voor elk van hen een andere positie binnen ons bedrijf.

Het waren allemaal sterke jonge kerels; inmiddels in de vijftig. Vasily speelde ooit rugby voor het Russische team. Een boom van een vent met een klein hartje.

Deze week brachten we hem naar zijn laatste rustplaats. Na klachten over zijn bloeddruk belandde hij in het ziekenhuis. Daar liep Vasily covid op. Toen was het snel gebeurd. Vasily was – zoals meer dan de helft van de Russen – niet gevaccineerd.

We verloren zo al heel wat vrienden en kennissen. Van de huiswerkjuf van onze kinderen, Raisa (62), tot hoofdredacteur Edik (41) – en zo nog een lange lijst. Vorig jaar was de oversterfte in Rusland één miljoen mensen, op een bevolking van 140 miljoen. Ter vergelijking: in Nederland betrof de oversterfte zestienduizend mensen.

Een demografische ramp, terwijl Rusland toch al met een krimpende bevolking worstelt.

En het is nog lang niet afgelopen. De overheid adviseerde bedrijven deze week om weer over te schakelen op thuiswerken. Een nogal overbodig verzoek want – zeker in Moskou – liggen de meeste bedrijven al half plat.

Omikron grijpt om zich heen. Bij The Moscow Times zitten de meeste mensen ziek thuis en afspreken met relaties of leveranciers heeft momenteel weinig zin.

Je zag misschien de foto van Poetin met de Franse president Macron, meters uit elkaar aan een eindeloze witte tafel. Goed voor grappige memes op sociale media. Maar Poetins panische angst om covid op te lopen is zo gek nog niet als politici, generaals en culturele iconen om hem heen bij bosjes het loodje leggen.

De bekende Russische politicus en stokebrand Vladimir Zjirinovski (hij eiste in het parlement mijn vertrek uit Rusland als ‘CIA-agent’) vecht momenteel voor zijn leven aan de beademing. Zjirinovski beweert dat hij acht keer is ingeënt met het spoetnikvaccin.

Sommige militaire analisten denken dat omikron zelfs invloed heeft op Poetins militaire plannen. Vrijwel alle Russische en Oekraïense soldaten zijn weliswaar ingeënt, maar met omicron trekt de ziekte ook door de militaire rangen.

Dat is dan weer een geluk bij een ongeluk.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.