Poetin zal dat atoomwapen ooit gebruiken. En dan sterven met het idee dat hij gewonnen heeft

Wraak en schuldgevoel hebben een incestueuze neef-nichtverhouding met elkaar. Ze worden tot elkaar aangetrokken en lopen van elkaar weg.

De atoombom was voor mijn vader een winnend lot geweest; die had hem, stelde hij, zijn vrijheid teruggegeven. Die had de wraak verminderd die hij op ‘de Jappen’ wilde nemen omdat ze zijn vader hadden gemarteld en vermoord en had zijn gedachten gekeerd naar Amerika dat hij zag als zijn Droomland. Het Amerikaanse denken – wat dat ook moge zijn – was voor hem aantrekkelijk modern en paste bij zijn nog jonge leven waarin hij teleurgesteld was in de Nederlandse politiek.

Ik beweerde dat de atoombom onnodig was geweest. Na Operation Meetinghouse, het bombardement op Tokio op 10 maart 1945 – het dodelijkste bombardement ooit (84.000 doden) – wilde Tokio zich al overgeven. Mijn vader bestreed dat met het boek Hiroshima van John Hersey uit 1946 in zijn hand. Ik praatte een docent na, eigenlijk alleen om mijn vader dwars te zitten.

(Achteraf schijnt voor de Japanse capitulatie de atoombom niet van beslissende invloed te zijn geweest. Operation Meetinghouse ook niet. Dat Japan aan het verliezen was en eveneens tegen de Russen in Mantsjoerije moest strijden, gaf de doorslag.)

Sinds 1945 werd de atoombom een wapen met religieuze pretenties. De allesvernietigende kracht kon de juiste moraal op de juiste plek houden en brengen. Het gebruik van de a-bom had dat bewezen. Wie de atoombom bezat, kon zijn eigen opvattingen over goed en kwaad verdedigen. En dus wilde iedereen atoombommen. Over de morele dilemma’s werd lang gefilosofeerd door polemologen, ethici, kerkelijke leiders, maar men kwam er nooit uit. De conclusies reikten niet verder dan: druk jij op de rode knop, dan druk ik daar ook op.

Poetin voelt zich terecht of onterecht bedreigd, vernederd, aangevallen. Zijn waarden en normen vallen weg. Hij heeft het atoomwapen. Wie een wapen heeft waarmee hij de strijd kan winnen, zal dat wapen ooit gebruiken. Ook al betekent dat zijn persoonlijke ondergang; hij zal dan sterven met het idee dat hij gewonnen heeft.

Ach, en over moreel verdorven helden spreekt men langer dan over goede, weet iedere schurk.

Gaat Poetin dat atoomwapen gebruiken? Mensenlevens zijn in zijn orthodoxe visie een klein offer wanneer je meent dat je het ultiem goede hebt gedaan. Het nucleaire antwoord zullen we rechtvaardig vinden. Maar wat heeft rechtvaardigheid dan nog voor zin? Wraaklust en schuldgevoel bombardeer je niet weg.

