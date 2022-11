Poetin wil dat wij ons verzetten tegen de vluchtelingen

Zou het waar zijn?

Volgens het doorgaans betrouwbare Britse ministerie van Defensie schieten Russische troepen hun eigen soldaten neer als ze zich terugtrekken. Door hun lage moreel willen de soldaten niet meer vechten, en vluchten ze.

Stalin – zo schrijven de Britten – heeft op 24 juli 1942 ook al zo’n decreet uitgevaardigd. Deserteurs mochten zonder proces worden neergeschoten.

Schandelijk natuurlijk, maar Stalin heeft zodoende wel een gigantische bijdrage geleverd aan onze bevrijding. Dat heeft ze 20 miljoen levens gekost. We moeten ze daar dankbaar voor zijn. Maar hoe toon je dankbaarheid?

Moeten we Stalin maar vergeven dat hij zijn eigen mensen liet vermoorden om ons van de nazi’s te bevrijden?

Nu strijden de Russen – in hun ogen – weer tegen de nazi’s. Het rechtvaardigt hun oorlog.

Het rechtvaardigt voor hen dat zij nu hun eigen mensen doodschieten.

Ik vraag me de hele tijd af hoe zo’n generaal de opdracht durft te geven om (ook) zijn eigen mensen af te schieten. Moet een broer dan zijn broer doden? Een vader zijn kind? Een kind zijn vader? En nu er ook vrouwen in het leger zitten… Moeten die hun eigen kind doodschieten? Wanneer leggen die soldaten die dat moeten doen hun geweer neer?

Als het gebruikelijk wordt dat generaals de opdracht geven hun eigen mensen te liquideren, kan het dan ook eindelijk eens in het hoofd van een van die viersterrenfunctionarissen opkomen de opperbevelhebber Vladimir Poetin te executeren? Dat zou uiteindelijk een hoop gevechtshandelingen schelen. En dus een hoop doden. Meld je, Brutus!

Ondertussen, schrijft The New York Times, lijkt het of Cherson door de Russen wordt verlaten, wat Oekraïne wantrouwt. Het zou kunnen dat ze in een val worden gelokt. Textbook Von Clausewitz, al twijfel je steeds meer of de Russen Vom Kriege kennen.

Hoewel.

De Russen zouden nog steeds kunnen winnen. Hun eigen moraal verzwakt weliswaar, maar hun tactiek is de moraal van de vijand breken. Ze zetten hun broedervolk in de kou, ze zorgen dat het geen elektriciteit meer heeft, dat het eigenlijk niets meer kan, behalve vluchten. Naar ons. Terwijl ze weten dat wij een vluchtelingenprobleem hebben. Poetin wil dat wij ons verzetten tegen de vluchtelingen. Hij weet dat hij daarmee succes kan boeken. Dat we zo arm worden dat we moeten stoppen met de wapenleveranties en bij Zelenski moeten aandringen op overgave.

Van mij mogen de Oekraïners hier komen. Zo lang het kan. Maar wanneer kan het niet meer?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

