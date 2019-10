Poetin weer de strateeg die Rusland op de wereldkaart zette

Je zag Poetin glimmen deze week op de rode loper in Riyad bij zijn staats­bezoek aan Saoedi-Arabië. Hier was hij in zijn element. De nieuwe ‘power­broker’ van het Midden-Oosten die met alle egards wordt binnengehaald door de ayatollahs in Iran, de premier van Israël, zijn vriend Assad en de Arabische oliesjeiks.

Poetin is weer de geopolitieke strateeg die Rusland terug op de wereldkaart zette.

Komende week is het opnieuw raak als Poetin – samen met de Egyptische leider Sisi – maar liefst 35 Afrikaanse staatshoofden ontvangt in Sotsji. Afrika is de volgende prooi voor Poetin.

Wat een verschil met de Poetin in Rusland die steeds vermoeider oogt na negentien jaar aan de macht.

Hij wordt zelden nog in het Kremlin gesignaleerd en hij kan zijn afschuw voor zijn corrupte en incompetente ondergeschikten nauwelijks verbergen.

Hij gaf ze – na zijn herverkiezing –miljarden om de economie uit het slop te trekken. Bouw wegen, vliegvelden, scholen, ziekenhuizen, was de opdracht. Maar veel verder dan papier zijn de plannen niet gekomen.

En dan die ondankbare jeugd. Toen Poetin in 2000 aan de macht kwam lag Rusland in de puin. En kijk nu.

Jullie wilden vrij reizen. Check.

Jullie wilden volle supermarkten. Check.

Jullie wilden geld kunnen verdienen. Check.

Jullie wilden eigen bedrijfjes kunnen starten. Check.

Een nachtje clubben in Moskou, een weekendje Berlijn of de marathon lopen in Chicago (zoals mijn boekhoudster dit weekend deed) – niemand kijkt er meer van op. Toch is Poetin nog nooit zo impopulair geweest in Rusland.

Zijn politieke partij durfde in Moskou niet eens mee te doen aan de verkiezingen en zette haar kandidaten als ‘onafhankelijk’ op de lijst. Ook dat hielp nauwelijks.

Poetin is – zeker in het machtscentrum Moskou – de tijdgeest kwijt. Het concept van brood en spelen heeft zijn beste tijd gehad. Nu veel Russen een behoorlijk levenspeil hebben bereikt, maken ze zich ook druk om andere zaken. Zoals eerlijkheid en transparantie en het milieu.

Uit een recente poll blijkt dat 40 procent van de Russen sympathie heeft voor Greta Thunberg – die door Poetin werd weggezet als een naïef meisje.

Maar op het wereldtoneel werkt Poetins cocktail van militaire macht, economische druk, propaganda en opportunisme beter dan ooit.

Dit is zijn ding. In Oekraïne wilde het niet helemaal lukken. Maar nu Trump (vermoedelijk ook nog op voorspraak van Poetin) de Koerden liet vallen, was Rusland er als de kippen bij.

Poetin zit nu dus aan de knoppen in het Midden-Oosten en dat is een fascinerend schaakspel.

Anders dan Trump of Erdogan opereert hij vanuit de coulissen. Geen opgewonden toespraken of Twitterberichten, voor altijd de geheim agent.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.