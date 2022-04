Poetin voelt zich niet thuis in de moderne wereld, maar zelfs hij kan de klok niet terugdraaien

Iedereen die weleens een bijeenkomst met Vladimir Poetin heeft bijgewoond, weet dat de Russische president de onhebbelijke gewoonte heeft om te laat te komen.

Wereldleiders, zakenmensen, journalisten: ze kijken er niet van op als Poetin ver na het afgesproken tijdstip arriveert. Zelfs de paus moest bij zijn eerste ontmoeting een uur en twintig minuten wachten. Alleen bij de Chinese leider Xi verschijnt Poetin stipt op tijd.

Het te laat komen wordt gezien als een manier van Poetin om zijn gespreksgenoot ongemak te bezorgen. Een onderdeel van zijn machogedrag, zoals hij ook altijd met zijn benen uit elkaar zit. De aap op de rots.

‘Bij deze oorlog is Poetin ongeveer een eeuw te laat,’ schreef collega Maksim Troedoljoebov in een recent essay.

Ik vind dat een mooie verwijzing. Zoals vrijwel alle dictators leeft Poetin in het verleden. Poetin is – dat merken we elke dag opnieuw – volledig gefixeerd op het idee dat Rusland zonder de onderwerping van Oekraïne geen wereldrijk kan zijn. Landmassa’s en invloedssferen zijn alles voor hem. Net als de honger naar ‘respect’ en de angst voor ‘buitenlandse krachten’.

Maar de gedachte dat de eigenaar van grote stukken land direct machtig en invloedrijk is, is allang achterhaald. Poetin en zijn handlangers proberen politiek uit de twintigste eeuw te bedrijven in deze tijd. Een tijd waarin technologie en economie veel belangrijker zijn dan enkel het bezit van grond.

En juist op die terreinen laat Rusland het keer op keer afweten – zelfs waar het aankomt op militaire technologie, toch Poetins paradepaardje.

Ik zat ooit aan tafel naast de Russische ambassadeur in Londen. Met een goed glas wijn in de hand hield hij een gloedvol betoog over Ruslands geopolitieke successen en de irrelevantie van Europa. “Jullie hebben je tijd gehad,” poneerde de ambassadeur met veel poeha.

“Weet u wel dat het bruto binnenlands product van de Benelux bijna net zo groot is al dat van heel Rusland,” onderbrak ik de ambassadeur. Hij viel even stil, om terug te slaan met: “Maar jullie spelen geen rol op het wereldtoneel.”

Maksim Troedoljoebov vergelijkt Poetin en consorten in zijn essay met hobbyisten – vrijwel altijd mannen – die het leuk vinden om oude veldslagen na te spelen. In Oekraïne speelt Poetin de Tweede Wereldoorlog na en doet hij alsof zijn kant het nazisme verslaat.

‘Het probleem is alleen dat de Russische re-enactors de verkeerde kleren hebben aangetrokken, met echte wapens zijn verschenen en mensen massaal doodschieten,’ schrijft Troedoljoebov.

Poetin voelt zich niet thuis in de moderne wereld. Daarom grijpt hij steeds fanatieker terug op het verleden. Dat heeft geleid tot deze afschuwelijke tragedie. Maar zelfs Poetin kan de klok niet terugdraaien.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.