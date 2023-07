Poetin oordeelde dat tempels van religie, wetenschap en cultuur gebombardeerd moesten worden

Poetin vernietigt kerken.

Gisteren werd de Transfigurartiekathedraal in Odessa totaal aan flarden gebombardeerd. Niet alleen kerken, ook musea en wetenschapsinstituten zijn weggevaagd.

Doelbewust.

Ergens in het Kremlin, vermoedelijk was het Poetin zelf, oordeelde men dat tempels van religie, wetenschap en cultuur gebombardeerd moesten worden.

Ik snap wel waarom.

Kerken en kunst bieden troost. Bij de verschillende heiligen, inclusief God, kan je het onbegrijpelijke neerleggen. Waarom is mijn zoon dood, waarom mijn kleindochter, waarom mijn verloofde en mijn man? Waarom is mijn kerk vernietigd? Waarom mijn land? ‘We vernielen hun troost’, moet Poetin hebben bedacht, ‘we maken alles kapot!’

Er zijn wel meerdere motieven te bedenken, maar het is ook één van de redenen waarom men schrijvers, journalisten en kunstenaars oppakt. Soms direct, soms verborgen in een subtiele subtekst, formuleren die iets dat een vorm van moed geeft waardoor je het leven even aankan. Dat kan Poetin niet gebruiken. Door culturele instellingen te vernietigen laat je ook zien: jullie cultuur stelt niets voor, richt je op de onze!

Ook in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog had je boekverbrandingen, vooral van Joodse auteurs uiteraard. Tevens werd Entartete Kunst (de toenmalige moderne kunst van Joodse kunstenaars) uit de musea gehaald. Kunst moest vanuit het naziperspectief politiek correct zijn. In de USSR was er eenzelfde stroming. Men wilde vooral helden afgebeeld zien, leiders van opstanden; musea moesten het volk verheffen. De sterkte of de zwakte van een beschaving kan je altijd afleiden uit de vrijheid die de cultuur krijgt. Als een museumdirecteur en zijn kolonels voor ‘de goede moraal’ of omdat de bevolking ‘opgevoed’ moet worden bepaalde kunstwerken toont of weglaat, weet je dat het verval onder het mom van bijvoorbeeld ‘rechtvaardigheid’ is ingezet. (Ik denk opeens zomaar aan het Stedelijk Museum).

Geef het volk honger, ontneem ze troost en moraal, vernietig wat ze dierbaar is, dan raakt men uitgeput, gedemotiveerd en geeft men zich wel over.

Vreemd, dat er nog net zo oorlog wordt gevoerd als in het begin der mensheid; de ander moet totaal worden uitgeroeid. Wie per ongeluk blijf leven moet tonen dat hij totaal anders denkt. (‘We zullen hem daarbij helpen met onze cultuur.’)

Uiteraard schikken we ons en gaan we de goden van de machthebber aanbidden. Men wil liever niet dood.

Wil je deze geestelijke genocide voorkomen dan moeten andere volken komen helpen.

Zo moeten wij Oekraïne helpen. Met wapens, geld en manschappen. Ze mogen niet verliezen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

