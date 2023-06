Poetin moet het doen met de first lady uit Burundi, de premier van Cuba en een delegatie van de Taliban

In andere tijden was ik deze week steevast in Sint-Petersburg om het ‘Davos van Rusland’ bij te wonen. Al 26 jaar is het Sint-Petersburg Internationale Economische Forum (Spif) de ontmoetingsplek voor de top van het Russische bedrijfsleven, CEO’s van internationale bedrijven, presidenten en journalisten. Zeker in de jaren 2000, toen de Russische markt ontlook en economische samenwerking met Rusland de sleutel leek tot een vreedzame ontwikkeling, was Spif ‘the place to be’.

Ik zag Xi Jinping uit China, Narendra Modi uit India, VN-topmannen Kofi Annan en António Guterres, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Rutte en zoveel andere wereldleiders voorbijkomen. Was aanwezig bij panels met multinationals waaronder Shell en Unilever. En miste natuurlijk de slottoespraak van Poetin nooit. Om de spanning op te voeren liet hij het publiek – inclusief al die CEO's – meestal urenlang wachten om zich vervolgens steevast te laten interviewen door een ‘anchor’ van de Amerikaanse zakenzender CNBC. Dat waren hele aardige gesprekken, duidelijk niet gescript, met een alerte en zelfverzekerde Poetin ‘on top of the world’– vaak grappend makend terwijl hij het publiek inpakte.

Dit jaar is Spif ‘het minst gewilde event in de wereld’ schreef Bloomberg. ‘Een schaduw van zichzelf,’ zei The New York Times. Poetin moet het doen met de first lady uit Burundi, de premier van Cuba, een delegatie van de Taliban en een handvol sjeiks uit het Midden-Oosten. Vanuit de EU geeft alleen de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken act de presence. Westerse CEO’s zijn er überhaupt niet. China stuurt een delegatie tweederangs functionarissen. De Braziliaanse Lula de Silva zegde af en zelfs de leider van bondgenoot Kazakhstan laat het afweten.

Op de website houdt Poetin de schijn nog op en roemt hij het thema van dit jaar ‘Soevereine ontwikkeling als de basis voor een rechtvaardige wereld: samen optrekken met de toekomstige generatie.’ Geen woord over Oekraïne of oorlog. De kritische CNBC-host is ook niet meer van de partij want alle westerse journalisten – inclusief The Moscow Times – is de toegang tot het event ontzegd. Vooral geen lastige vragen.

Nog belangrijker dan Spif waren de fameuze recepties en party’s die tot diep in de ochtend doorgingen. Juni is de tijd van de ‘Witte Nachten’ in Sint-Petersburg wanneer de zon niet ondergaat. Bedrijven als AlfaBank en Mercedes haalden wereldacts naar het ‘Venetië van het Noorden’. Sting, Duran Duran, Roger Waters, The Scorpions, Andrea Bocelli en vele anderen traden op in een spookjesachtige omgeving met op de achtergrond de Hermitage of de Drievuldigheidskathedraal. Maar het meest in trek waren de kaarten voor de party van oligarch Michaïl Prochorov die een nachtclub afhuurde vol met langbenige Russisch modellen.

Als ik om vijf uur ’s ochtends bij een lichte schemering naar mijn hotel op Nevski Prospekt wandelde was het daar nog een drukte van belang.

Westerse artiesten komen al lang niet meer, de beste Russische bands zijn ook al uitgeweken en Prochorov laat zich niet meer zien in Rusland. Maar misschien is de first lady van Burundi wel een feestneus.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.