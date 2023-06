Poetin krijgt zijn dagrapporten: wéér vijfhonderd doden… Zo gaat het elke dag

Bij het ontbijt kreeg Poetin de dagrapporten. Er waren er weer vijfhonderd dood.

Tja, dat ging elke dag zo. Jammer, maar het is niet anders en het is voor een goed doel. Je kunt geen land veroveren zonder doden te maken. De ouders van de gesneuvelden zouden allemaal een mooi papier thuis krijgen.

Na de dagrapporten kreeg hij de ordner met knipsels uit de binnenlandse bladen. Met een rode pen omcirkelde hij wat namen van journalisten die vandaag bezocht zouden worden om te leren hoe er over de speciale operatie geschreven moet worden.

De ordner met knipsels uit buitenlandse bladen ergerde hem weer. Maar hij bleef ze lezen, de knipsels. Ze voedden zijn rancune en zijn haat en dat gaf energie. Vooral de Amerikaanse bladen irriteerden hem.

Wat was dit nu weer voor een bericht in The New York Times? Soerovikin zou van de plannen van Prigozjin op de hoogte zijn geweest. Hij liet hem onmiddellijk arresteren en komen.

“Wat is dit, Sergej?” vroeg hij.

“Uiteraard leugens. Ze proberen ons uit elkaar te spelen.”

“Maar jij en Prigozjin waren goede vrienden.”

“Net zo goed als jij met hem bevriend was, Vladimir.”

“Hoe komen de Amerikaanse bladen hierbij.”

“Ach, ze zeggen maar wat. Het is fake news.”

Hij vond het een slap antwoord en besloot Soerovikin nog in het onzekere over zijn leven te houden. Zou het Russische volk veel missen als Soerovikin omkwam? Hij zette een kruisje op een papiertje.

Had Prigozjin meer handlangers? Loyaliteit wordt altijd gevoed door angst, zelfs als je ervoor had betaald. Eigenlijk was hij blij dat hij vriendschap had afgezworen. Bij mij is de liefde voor mijn land in ieder geval sterker dan de liefde voor een mens, dacht hij, en daarom heb ik het recht aan mijn kant. Wat ze ook zeggen.

Hij zette nog een aantal kruisjes.

Men moet inmiddels maar hebben geleerd met de dood te leven, dacht hij. Wie zijn levensbehoud belangrijker vindt dan oprechte loyaliteit, mag in de eeuwigheid in evenwicht met zijn lafheid komen.

Hij liet zijn persoonlijke assistent komen (die moest ook weer eens doorgelicht worden) en overhandigde hem het briefje.

Als je mensen verlossing brengt, heb je dan eigenlijk geen goede daad verricht?

Hij zou daar eens over spreken met patriarch Kirill. Trouwens, die moest ook niet een te grote mond krijgen. Die moest achter hem blijen staan en deed Kyrill dat niet, dan kon hij ook naar God worden gestuurd.

De dag was goed begonnen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.