Poetin kan door ons makkelijk voor Sinterklaas spelen

Oleg, onze huisbewaarder in Moskou, nam deze week ineens het woord ‘osvobozhdeniye’ in de mond. Bevrijding.

“Ik heb het zelf op YouTube gezien. Burgers in Donbas die heel blij zijn dat de Russen kwamen. Ze krijgen handen vol roebels, Russische paspoorten. De oorlog is voorbij. Ze kunnen, zoals vroeger, gewoon weer Russisch spreken. Dat is echt geen propaganda. Geloof me.”

Oleg is al twintig jaar in dienst. Voormalig bodyguard van Gorbatsjov. Nu onze steun en toeverlaat in Moskou. Sinds jaar en dag verklaard tegenstander van Poetin. Hij schrok zich dood toen de oorlog begon. Zijn zoon kon opgeroepen worden voor het leger. “Dat nooit,” sprak Oleg ferm.

Maar de panelen schuiven snel. Eerst hoorden we van Oleg dat ‘de Oekraïners toch ook schuld hebben’. “Als Zelenski de Donbas aan Rusland had gegeven, was er nooit oorlog gekomen.”

Nu spreekt Oleg dus over ‘bevrijding’ – waar wij ‘bezetting’ gebruiken. Het valt Oleg op dat de oorlog nauwelijks impact heeft op zijn dagelijks leven. “Alleen onderdelen zijn lastig te krijgen, maar de winkels liggen vol. En Poetin heeft meteen een einde gemaakt aan hamsteren, waardoor de prijzen niet langer stijgen.”

Van zijn dochter – getrouwd met een Canadees – hoort hij intussen alarmerende verhalen. “In Canada staan ze uren in de rij voor benzine. Die is daar nog nooit zo duur geweest.”

Dochter Sonja werkt in de zorg. “De oudjes zijn doodsbang voor een kernoorlog. Dat is toch belachelijk,” zegt Oleg.

Zijn beste vriend in het dorp waar Oleg woont, heeft een neef in Oekraïne. “Hij moet meevechten in het Oekraïense leger. Weiger je, dan schieten ze je meteen dood.”

Olegs zoon daarentegen is nog steeds niet opgeroepen. Zolang Poetin de oorlog een ‘speciale operatie’ noemt, kan geen enkele Rus gedwongen worden om naar het front te gaan.

“De roebel is nog nooit zo sterk geweest,” zegt Oleg met een mengeling van trots en verbazing. “Poetin heeft net de pensioenen met 20 procent verhoogd, de uitkeringen aan oorlogsweduwen zijn verdriedubbeld, het minimumloon gaat omhoog. Ik weet het niet hoor, maar van die voorspelde ineenstorting van de economie merk ik niks.”

Natuurlijk, ook Oleg wil dat de oorlog zo snel mogelijk stopt, maar hij vindt dat de Oekraïners maar wat water bij de wijn moeten doen.

Het is lastig discussiëren met Oleg. Want de bubbel waarin hij leeft, wordt door ‘ons’ in stand gehouden. De Russische gas- en olie-inkomsten blijven binnenstromen. Door de sancties importeert Rusland nauwelijks nog goederen – en dat vult de staatskas nog meer. Poetin kan daardoor makkelijk voor Sinterklaas spelen.

Na drie maanden oorlog is de eerste schrik voorbij. Het Russische leger lijkt zich enigszins te herpakken en al bombarderend de overhand te krijgen in de Donbas.

“Waarom komen jullie niet gewoon terug naar Moskou,” zegt Oleg, “volgens mij gaat het hier beter dan bij jullie.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.