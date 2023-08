Poetin is oud, paranoïde, hij moet zijn beste vrienden wantrouwen

O God, de paus. Hij hield een toespraak. Direct daarna liet het Kremlin weten ‘de toespraak zeer bevredigend’ te vinden. Oekraïne was echter woedend. De paus liet daarop meteen weten dat hij het imperialistische Rusland niet wilde verheerlijken.

Tegen de Russische jeugd had hij gezegd: “Jullie zijn de erfgenamen van het grote Rusland, het grote Rusland van Peter de Grote, van Catharina de Tweede, het grote Russische Rijk, beschaafd, zo veel beschaving, zo veel menselijkheid. Jullie zijn erfgenamen van het grote Rusland. Ga voorwaarts.”

Ach ja, het zijn woorden die zo uit de mond van Poetin hadden kunnen komen, want het is precies wat Poetin wil: het grote Rusland herstellen. En bij dat grote Rusland hoort Oekraïne.

Nog afgezien van de pijnlijke visie van de paus valt ook op dat hij maar wat lulde. ‘Zo veel menselijkheid. Zo veel beschaving.’ Hoe kun je dat zeggen over een land dat een oorlog is begonnen, een oorlog waarin al meer dan honderdduizend slachtoffers zijn gevallen!

Had tegen de jeugd gezeverd: “Jullie moeten veel bidden, met de handjes boven de dekens slapen en lief zijn voor je vader en je moeder.” Dan hadden we nog kunnen denken: dat hoort een paus te zeggen! Maar ja, zoals we weten van paus Pius XII, zeggen pausen liever niets tijdens een oorlog. Die paus was op de hoogte van de Jodenvervolgingen door de ­nazi’s, maar daarover zwijgen leek hem het best.

Ik sluit niet uit dat de paus blij is met de sterk religieuze inslag van Poetin, al ontving hij onlangs ook nog Zelensky. Maar ik denk niet dat Zelensky overwoog katholiek te worden, al weet je het natuurlijk nooit.

Over Poetins religieuze bevlieging bestaan twee visies. De ene zegt dat hij zo orthodox religieus is om het Russische volk, dat ook tamelijk religieus is, te paaien. De andere visie is dat hij al een oprecht gelovig mens was en dat hij nog geloviger is geworden. Ik ben die laatste theorie toegedaan – want dat maakt hem zo gevaarlijk.

Poetin is oud, paranoïde, hij moet – zoals bleek bij Prigozjin – zijn beste vrienden wantrouwen. De enige bij wie hij terechtkan, is God. En je wordt wat spiritueler op zijn leeftijd.

Doodeng dat iemand meent dat God hem influistert een land te bezetten en eventueel een atoombom te gooien als hij meent dat Hij zijn zin niet krijgt.

Poetin veroorzaakt een hel omdat hij denkt dat hij dan in de hemel komt. Gevaarlijker kan niet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

