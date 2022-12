Poetin is een stuk wrakhout vergeleken met de moderne leider Zelenski

Is het ook een strijd tussen oud en jong?

Poetin is 70.

Als hij tegenwoordig in het openbaar optreedt, heeft hij een dikke jas aan die hem wat onhandig zit. (‘Ik zou een maatje kleiner doen, schat.’) Onder die jas zit waarschijnlijk een kogelwerend vest. Hij schijnt klachten te hebben aan zijn rug.

Ik denk dat ik weet hoe hij zich soms voelt.

Zelenski daarentegen is 44. In januari wordt hij 45. Stond en staat midden in het leven. Heeft een mooie vrouw, die hij ook toont. Als we hem op de televisie zien, heeft hij militaire kleren aan. Meestal een T-shirtje met korte mouwen. Ook hij draagt soms een kogelwerend vest onder zijn militaire jas, maar dat ziet er domweg beter uit. Verder zien we hem iedere dag!

Poetin is meedogenlozer uit idealisme. Mensenlevens zijn minder belangrijk dan het waarmaken van het ideaal. Dat is de consequentie van elk idealisme. Dat waarmaken is synoniem voor moorden en martelen.

Ik sluit niet uit dat Zelenski eveneens gewelddadig kan zijn. Hij moet wel. Maar het gekke is dat ik niet precies weet hoe hij precies denkt. Is hij een woke socialist, of zit hij meer aan de rechterzijde? En hoe beïnvloedt deze oorlog zijn opvattingen? Hij vecht voor Oekraïnes onafhankelijkheid, maar verder weet ik eigenlijk niets van hem.

Hij wekt de indruk een moderne leider te zijn. Jong, succesvol, strijdbaar. Hij laat zich door iedereen interviewen, houdt open huis in Kiev, en bijna alle hoogwaardigheidsbekleders die hij ontvangt zijn van zijn leeftijd. Hij spreekt zijn volk elke dag toe – en bereikt zodoende de rest van de wereld. Dat is slim.

Poetin is een stuk wrakhout dat bij nadere bestudering afkomstig blijkt van een Russisch-orthodox houten kruis van het schip De Ondergang dat stuurloos op de baren dobbert terwijl het water maakt.

Zelenski heeft nu, samen met Macron, het initiatief genomen voor een vredesplan. Dat zal Poetin vermoedelijk afwijzen. Die moet met lede ogen toezien hoe zijn 25 jaar jongere vijand al het initiatief heeft en houdt.

Maar ik besef ook wel dat als ‘straks’ Zelenski niet op tijd vertrekt, hij een hang krijgt naar meer macht. Overwinningen zijn cocaïne; ze zijn snel verslavend en je wilt er steeds meer van.

Staat hij aan de goede kant van de geschiedenis? Ach, de aarde is rond en als je maar lang en ver genoeg doorloopt kan je zomaar aan de verkeerde kant uitkomen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.