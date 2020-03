Poetin begroette de hoofdarts van de coronakliniek met een uitgestrekte hand

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Tot het weekend werd de uitbraak er gebagatelliseerd, maar nu is het ineens toch het belangrijkste nieuws. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Na wekenlang te hebben volgehouden dat het corona virus Rusland goeddeels links zou laten liggen - met Poetin in een prominente hoofdrol als corona scepticus - kregen de autoriteiten dinsdag de rekening gepresenteerd.

Een week geleden nog werden Russische journalisten gewaarschuwd voor het verspreiden van ‘alarmerende geruchten’ op straffe van het intrekken van licenties. Het betrof publicaties - zoals in The Moscow Times - waarin helder werd aangetoond dat de officiële getallen niet konden kloppen.

Dinsdag ging Poetin op bezoek bij de coronakliniek in Moskou. Hij begroette hoofdarts Denis Protsenko met een uitgestrekte hand. Je zag de arts even twijfelen, maar de hand van de President sla je niet af. Dat was meteen een historische foto.

Vervolgens meldde Protsenko dat de situatie in Moskou accuut is. Er is nu nog de mogelijkheid om te kiezen tussen een Chinees scenario (lees lockdown) of Italiaanse toestanden (lees afwachten).

Even later schoof burgemeester Sobjanin bij Poetin aan. “De officiële getallen kloppen niet,” zei de burgemeester met een ernstig gezicht. “We hebben feitelijk geen idee hoeveel mensen er besmet zijn. Maar dat het er veel zijn staat wel vast.”

De coronacrisis lag ineens helder op tafel. Zelfs het Russische Journaal – waar tot voor dinsdag ‘alles onder controle’ het mantra was - deed geen pogingen om dit weg te poetsen. Voor het eerst hoorde ik de nieuwslezer het belang van handen wassen en afstand houden uitleggen.

En woensdagochtend meldde de Russische RIVM ineens een verdriedubbeling van het aantal corona gevallen. De stand is nu officieel 658. Maar een nulletje daarbij is realistischer.

Het Kremlin kondigde zojuist aan dat Poetin later woensdag de natie zal toespreken.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.