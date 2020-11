Plots kan de farmaceutische industrie een heldenrol vervullen

In de wereldwijde wedloop naar het eerste vaccin tegen corona spraken twee grote fabrikanten onlangs de verwachting uit tegen de kerst zover te zijn. Ergens in de eerste weken van december zouden in elk geval in Groot-Brittannië voldoende vaccins beschikbaar komen om tientallen miljoenen mensen te beschermen tegen het verschrikkelijke virus.

Dat was mooi nieuws, ook vanwege de combinatie van het verlossende vaccin met het kerstfeest. Het bericht riep beelden op van een familie aan een rijk gedekte tafel. Terwijl moeder bij kaarslicht de kalkoen aansnijdt, maakt vader met een injectienaald een rondje langs de twaalf kinderen die met stralende ogen en ontblote armen zitten te wachten op hun prik.

Het past ook helemaal in de kerstgedachte dat er meteen ook vaccins beschikbaar komen voor de kwetsbaren, zoals ze in het bericht werden genoemd. Het meisje met de coronastokjes dat op blote voetjes in de sneeuw hongerig door het raam staart naar de schranzende familie aan tafel kan dus wel rekenen op bescherming tegen het virus.

Dat laatste siert de farmaceutische industrie, een bedrijfstak die niet meteen bekend staat als barmhartige en onbaatzuchtige vriend van de mensheid. Op de internationale reputatieladder bungelden de grote farmaceuten tot voor kort ergens onderaan, in het dubieuze gezelschap van handelaren in wapens, woekerpolissen en gestolen organen.

Corona brengt daar mogelijk verandering in. Nu er wereldwijd reikhalzend wordt uitgekeken naar een werkzaam vaccin tegen het virus, kan de farmaceutische industrie plots een heldenrol vervullen. De vrek met zijn koude hart en diepe zakken kan uit deze crisis tevoorschijn komen als een hohoho roepende kerstman met een arrenslee vol vaccins.

Ook dat is een kerstverhaal. Sinds de geboorte van Christus is de kerst bij uitstek een feest van licht, hoop en wonder. Als in speelfilms een vader terugkeert van zee, een vriendin uit een coma ontwaakt of een hond met grote ogen eindelijk de weg naar huis heeft teruggevonden, kun je er donder op zeggen dat dat tijdens de kerst gebeurt. Onder de kerstboom komt alles goed.

Dat maakt de kerst een populaire stip op de horizon. Commissaris, kunt u ons vertellen hoe het gaat met de jacht op de gevaarlijke crimineel? De man is nog steeds spoorloos, maar u kunt er op rekenen dat hij met de kerst achter de tralies zit. Liefste, ik kan niet zonder jou, zul je altijd bij mij blijven? Natuurlijk, in elk geval tot en met de kerst.

De kerstwens komt lang niet altijd uit. De Belastingdienst bijvoorbeeld beloofde vorig jaar gedupeerde ouders die ten onrechte waren aangepakt als fraudeurs te compenseren. Het geld zou worden overgemaakt voor de kerst. We zijn inmiddels een jaar verder en nu krijgen de ouders een kerstbonus, nog steeds in afwachting van een definitieve schikking. Dat is ook het mooie van het feest: volgend jaar is het gewoon weer kerst.

