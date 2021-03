Pieter Omtzigt? Superheld. Maar een stem op hem is een stem op het CDA is een stem op Wopke

Bij elke kieswijzer dezelfde uitslag: BIJ1 bestaat voor mij. Maar ja, hoewel ik Sylvana Simons fantastisch vind. Nummer twee op de lijst is Quinsy Gario. En Quinsy verkondigt al jaren dat ik een van de grootste racisten ben. En onlangs probeerde hij met een club activisten mij en mijn werk te (laten) boycotten omdat ik vluchtelingen op Lesbos help en ik dus, jawel, een white savior ben en ik dus het kwaad der aarde vertegenwoordig.

Volt dan? Leuke jonge groep. Frisse ideeën. Maar ja. Alles naar Europa, inclusief klimaatzaken, betekent alles in een nog loggere bureaucratische molen en dat betekent nog meer tijdverlies terwijl we volgens mij juist haast hadden. Bovendien klinkt het gunstig om overal handelsverdragen te sluiten, maar dat is bij een ongelijke positie tussen landen helemaal niet oké. Want natuurlijk gaan we dan voor het beste voor onszelf, met als gevolg een slechte deal voor landen elders met als gevolg daarvan nog meer ongelijkheid in de wereld – wat weer leidt tot nog meer vluchtelingen.

D66? Nah. Hoewel ik in Sigrid Kaag zeker een waanzinnige minister-president zie, is mijn ervaring met D66, wanneer ik weer eens ergens iets voor vluchtelingen of de kunsten probeer te organiseren, dat er altijd wordt gezegd dat ze er achter de schermen heel hard mee bezig zijn – zonder dat dit ooit tot resultaat leidt.

Pieter Omtzigt? Een superheld. Maar een stem op hem is een stem op het CDA is een stem op Wopke.

GroenLinks? Top! Maar GroenLinks wordt geleid door Jesse Klaver en Jesse Klaver is... Jesse Klaver. Niet heel inhoudelijk. Dus niet geloofwaardig. En alhoewel er verder op de lijst fantastische mensen staan zoals Niels van den Berge, met een groot hart voor de kunsten en met mensenrechten als eerste prioriteit. Of Corinne Ellemeet. Hopelijk is zij straks de persoon die over een jaar of twee, als het nieuwe kabinet is gevallen door de parlementaire enquête die gaat komen waardoor Mark Rutte op zal moeten stappen, het stokje van Jesse Klaver over zal nemen.

Partij voor de Dieren? Misschien, misschien. Esther Ouwehand is natuurlijk fantastisch. Iedereen die dat niet ziet is blind. Maar mijn voorkeurstem zou dan voor Lammert van Raan zijn, die zich hard maakt voor een actieve rol van een Sociaal Creatieve Raad bij maatschappelijke vraagstukken.

Maar waar ben ik lately nou het allerblijst van geworden? Dat is de enorme stap naar links van de PvdA. Lilianne Ploumen. En Kati Piri op de lijst! Gijs van Dijk op nummer 8, misschien wel het meest integere Kamerlid van de afgelopen jaren. En.. Fatihya Abdi. De nummer 30. Die toevallig een goede vriendin van me is. Een van de best gelukte mensen. En vrouw. En van kleur.

Ik ben eruit.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.