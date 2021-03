Het CDA wordt woedender en woedender op Pieter Omtzigt.



Hij wordt ‘gedoogd,’ de top liet hem zo veel mogelijk buiten beeld tijdens de verkiezingscampagne, men lekt over hem dat hij ‘labiel’ is. Hij zou huilbuien hebben gehad, hij zou met dingen hebben gesmeten. Blijkbaar vindt men het geen bezwaar om dat onder de hoed aan de pers te vertellen. Ik schreef het al eens: Pieter Omtzigt krijgt mes na mes in zijn rug gestoken.

Waarom is men woedend op Omtzigt?

Omtzigt, daar is vriend en vijand het over eens, is het beste Kamerlid van het CDA. Hij deed het werk dat andere CDA-Kamerleden niet deden. Die andere Kamerleden werden dus opeens geconfronteerd met hun over­bodigheid. Misschien moet ik wel luiheid schrijven. Je kunt namelijk gekozen worden in de Tweede Kamer en niets doen. Zeker als er fractiediscipline heerst. Maar als iemand als Pieter Omtzigt, alleen al door zijn eigen werklust, aantoont dat jij met je reet slechts het pluche zit te slijten, dan wordt hij een gevaar en moet hij weg.

Een andere reden is het conflict dat Pieter zag ontstaan met de CDA-ministers. Pieter kaartte dat aan. Rutte heeft toen in de ministerraad gevraagd aan Wopke, Hugo en Mona of die Pieter niet konden ‘temmen.’ Natuurlijk liet Pieter zich niet temmen, maar duidelijk werd wel dat men van Pieter af wilde. Bij het CDA heeft men toen gedacht: ‘Laten we hem regeringsmacht geven, dan zingt hij wel een toontje lager.’ Maar Pieter, hoewel hij vermoedelijk elke ministerspost mocht bezetten die hij wilde, was toch het liefst Kamerlid, nadat hij, op een vreemde manier, de strijd om het lijsttrekkerschap had ver­loren en Wopke de aanvoerder van het CDA werd – de minister die Pieter in feite bestreed.

Toen vervolgens ook nog het CDA een gevoelig verlies leed, werd Pieter de zondebok – die niet zo mocht worden genoemd, want hij was zo nobel en in de ogen van de pers zo goed. En dus werd er over hem gelekt.

De grote boodschap van de lekkages: Pieter is een labiele hystericus. Subtekst: hij moet eigenlijk worden opgenomen, hij is gestoord. Onderbouwing: “Dat hij overspannen is, is begrijpelijk, want hij heeft zo hard gewerkt voor onze partij.”

Pieter, ik zeg het weer: wacht nog even tot het kabinet is gevormd, weiger elke post, blijf Kamerlid en pleeg dan zetelroof. Lijst Omtzigt. Denk aan Erasmus, Pieter, en wijk voor niemand: cedo nulli!

