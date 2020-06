Theodor Holman Beeld Artur Krynicki

Waarom gaat Pieter Omtzigt geen lijsttrekker van het CDA worden?

Hij heeft zich beschikbaar gesteld en Pieter is verreweg de beste kandidaat.

Verreweg – dat is het woordje waar het om gaat.

De reden dat hij verreweg de beste is, is dat hij verreweg het hardste werkt. Mona Keijzer en Hugo de Jonge werken ook hard (en die andere, die ik niet eens ken, maar die ik weleens grappen hoor maken en die zichzelf hartstikke leuk vindt, zal ook heus heel hard werken), maar wanneer het gaat om het controleren van het kabinet, is Pieter verreweg de beste.

De beste, daar houden ze al niet van. Verreweg de beste, willen ze helemaal niet. Wie zijn ‘ze?’ Dat is het onzichtbare politbureau van het CDA. Pieter is, wat columnist Jan Blokker vroeger zo mooi formuleerde ‘een goudvis in een kom met haaien’.

Natuurlijk, ‘het congres’ stemt, maar aan dat soort stemmingen gaan altijd drie zaken vooraf: stemverklaringen van invloedrijke CDA’ers, (“Je bent een geweldige kerel, Mona!”), beloftes van invloedrijke CDA’ers aan anderen (“Zeg, hoe staat het met dat bouwbedrijf van jullie? Covid nog een beetje overleefd? Misschien hebben wij iets voor je…”) en roddelpartijen die ook wel ‘lekken naar de pers’ heten. (“Hij heeft ooit een alcoholhabit gehad, wist je dat?”)

Een CDA-congres is een decorstuk voor een gecorrumpeerd democratisch proces.

Pieter is, door zijn controlerende talenten, straks een gevaar voor de eigen bewinds­lieden. Dus ze zullen hem niet als lijsttrekker kiezen.

Daar komt nog wat bij. Omdat Pieter ook enigszins ‘a pain in the ass’ voor Rutte is, kan je er donder op zeggen dat straks in Rutte IV Pieter een niet te weigeren ministerspost aangeboden zal krijgen als hij geen lijsttrekker is. Want Rutte weet dat hij dan twee ­vliegen in één klap slaat: hij haalt de angel uit Steekbij Pieter en wie weet kan die als minister de zaak opschonen, want hij zal snel achter de tekortkomingen komen.

Verreweg de beste.

Een zinnetje dat klinkt als een tik tegen een champagneglas, maar in feite de aanbeveling is van een begrafenisondernemer voor een doodskist.

Arme Pieter.

Hij maakt altijd een wat verlegen indruk. Een christen waar Arie Boomsma en Tijs van den Brink nog een behoorlijke punt aan kunnen zuigen, voor zover ze dat zal lukken.

De nerveuze Omtzigt probeert wat ouderwets fatsoen in z’n partij te slijpen. Daar zal bot op worden gereageerd.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl