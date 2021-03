Pieter – het CDA blijft messen in je rug steken – ga daar weg!

Vreemd. Ongeveer een week geleden zag ik ergens diep in de nacht, vermoedelijk bij Salto, Pieter Omtzigt die een lezing gaf in De Balie. Omtzigt vertelde over ‘de tien voorstellen voor meer macht en tegenmacht’ in Nederland. Hij refereerde aan zijn boek, Een nieuw sociaal contract. Uiteraard heb ik dat de volgende dag meteen gekocht, want wat hij zei vond ik indrukwekkend. Daarover later meer.

Wat mij opviel was dat Omtzigt zonder al te expliciet te zijn, duidelijk maakte dat hij ook binnen zijn eigen partij als een lastpak werd gezien. Anders gezegd – in mijn woorden – hij werd tegengewerkt, zijn collega-CDA’ers zagen hem niet zitten. Ze hebben domweg geprobeerd hem weg te pesten.

Vanwege de beperkte ruimte kan ik niet alle tien voorstellen behandelen. Maar elk voorstel bevat wel een paar zinnen die me bevallen. Bijvoorbeeld bij de aanbeveling ‘vernieuwing van het kiesstelsel’ staat: ‘Waar we dan ook voor moeten waken is een samenleving waarin het politieke debat voornamelijk nog wordt gevoerd door een hoogopgeleide en deskundige elite, terwijl een toenemend aantal mensen zich onvoldoende gehoord voelt en steeds verder van de politiek wegdrijft.’ Verder maakt Omtzigt zich ook druk over de te nauwe band tussen Kamerleden en de pers.

Als je het boek leest – en zeker ook die voorstellen – krijg je wederom het beeld van een decadente politiek en niet van een decadente samenleving. De voorstellen die Omtzigt doet, hebben tot doel het verval dat in het systeem zit te stoppen.

Je zou zeggen: niet dralen, maar onmiddellijk doen. Ik hoor Wopke Hoekstra er alleen niet over, ik hoor er eigenlijk niemand over.

Vreemd ook dat Mark Rutte noch Hoekstra noch Sigrid Kaag noch Gert-Jan Segers die in de regeringscoalitie zitten, is gevraagd wat zij van de voorstellen van Omtzigt vinden. Ik vrees dus dat Omtzigt met deze aanbevelingen weer alleen staat.

Vreemd ten slotte – vind ik althans – dat Omtzigt lid is van het CDA. Een journalist vraagt hem waarom, en zijn antwoord is nou net het minst overtuigende van zijn boek. Hij werd lid omdat het CDA ‘de vut wilde afschaffen’… En hij komt uit een katholiek nest ‘maar je zal mij niet snel uit de Bijbel horen citeren. Liever zet ik mij concreet in voor mensen en een rechtvaardiger samenleving.’

Pieter – het CDA blijft messen in je rug steken – ga daar weg! Alsjeblieft! Pleeg zetelroof! Sluit dat contract met ons.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.