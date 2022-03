‘Piet Heinkade en Veemkade worden snel een stuk mooier en groener’

Beste Daphne Meijer en overige leden van de stadsdeelcommissie,

Graag zou ik willen reageren op uw opinie van 28 februari.

Allereerst wil ik gezegd hebben dat we uw en jullie hart voor de stad enorm waarderen. De betrokkenheid en inzet van stadsdeelcommissieleden is soms niet heel zichtbaar en daardoor vaak schromelijk onderschat. Maar wees gerust, ik en mijn collega’s hebben het gezien en danken jullie hiervoor.

Piet Heinkade Beeld Floris Lok

Zoals u van mij weet, en dat geeft u ook aan in uw ingezonden brief, heb ik veel aandacht voor de zorgen van de bewoners van de Piet Heinkade. Ik ben het met u eens dat er in de buurt rondom de Piet Heinkade nog veel winst te behalen valt; voor velen lijkt het slechts een doorgangsweg met kantoorpanden maar ook hier wonen Amsterdammers. Amsterdammers met behoefte aan bruikbare openbare ruimte in plaats van een lawaaiige, ongezellige, versteende straat. En ik geef u graag, ook via deze weg, de geruststelling dat het stadsdeel het opknappen van de Piet Heinkade niet uit het oog zal verliezen.

Het toeval wil dat ik, als stadsdeelbestuurder openbare ruimte Oost, net de opdracht heb gegeven om de Piet Heinkade en Veemkade op korte termijn te gaan vergroenen. We hebben een projectteam en gaan snel de buurt in. Met de buurt gaan we dan kijken hoe we deze belangrijke vergroening zo snel mogelijk kunnen realiseren. Ik moet er wel bij vertellen dat het budget niet groot genoeg is om gelijk dit gehele stuk van top tot teen aan te pakken en in een groene oase te veranderen, maar wat niet is... We kunnen in ieder geval vast een goed begin maken.

Bewoners die zich al eerder hadden gemeld met de wens om te vergroenen of met zorgen over de openbare ruimte en drukte hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor een wandeling op locatie om in gezamenlijkheid een nieuw ontwerp voor de Piet Heinkade en Veemkade te maken. Zo kunnen we deze plek op korte termijn al een stukje mooier maken. Ook als u straks geen stadsdeelcommissie lid meer bent u van hartelijke welkom!

Met groene groeten,

Stadsdeelbestuurder Rick Vermin