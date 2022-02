Piepjonge verdachten: mijn rotonderwerp

Het ene ernstige incident rond heel jonge tieners volgt weer op het andere. De politie zoekt jongens van ‘13 à 14 jaar’ voor de overval op de Albert Heijn aan het Frederiksplein. De marechaussee op Schiphol arresteerde jongens van 12 en 14 die in de trein een reiziger zouden hebben bedreigd met een nepvuurwapen.

De Nijmeegse skater Casper Verheijen werd volgens de politie door een jongen van 15 doodgestoken aan Meer en Vaart, aan de boorden van de Sloterplas, mogelijk omdat hij had geweigerd wiet te kopen voor de verdachte en zijn vrienden van 16.

De politieberichtjes over kinderen die worden verdacht van serieuze misdrijven roepen steeds dezelfde vraag op van collega’s. Kan ik beschrijven hoe ‘de daders steeds jonger worden’? Het is een begrijpelijk verzoek, ik deel de zorgen en het onbegrip en ben niet werkschuw, maar dit ís niet iets van de laatste tijd, eerlijk gezegd.

De daders worden niet steeds jonger. Zeker in de moeilijke wijken zijn plegers van nare misdrijven al vele jaren veel te vaak nog nauwelijks droog achter hun oren. Mijn artikelen over héél jonge daders kun je tot een berg opstapelen.

Onlangs tekende ik op dat een tiener 12 jaar cel kreeg voor zijn sleutelrol bij een liquidatie, schreven mijn collega en ik het ene verhaal na het andere over het droevige lot van jeugdige ‘uithalers’ van cocaïne en publiceerden we stuk na stuk over (bijna) fataal geweld in de drillrapscene. Ik noem wat. Ik sprak moeders van jonge jongens die in een doodenge geweldsspiraal gevangen zitten.

Een politiechef uit Zuidoost vertelde in een interview dat ‘kinderen van een jaar of elf elkaar om de lulligste conflicten met messen en machetes achterna zitten’.

Onvermoeibare hulpverleners en wetenschappers doen wat ze kunnen. In 2015 alweer interviewde ik een hoogleraar die moeders ‘uit kwetsbare groepen en de ongunstigste omstandigheden’ al tijdens hun zwangerschap (!) begeleidde om te voorkomen dat hun kind straks de misdaad in zou glijden.

Die jonge daders zijn een belangrijk thema in mijn recentste boeken en het onderwijsproject tienersachtertralies.nl dat ik met een collega schreef, uitgebracht samen met het Openbaar Ministerie nota bene. Leraren maatschappijleer kunnen scholieren aan de hand van onze harde praktijkvoorbeelden inwrijven dat het verkeerde pad doodloopt in de cel of erger. We deden een greep uit héél veel cases. Van jongens die in liquidaties verzeild raken, jeugdbendes die wijken en elkaar in de greep houden in hun race to the bottom en Romakinderen die worden verhandeld om te roven in onze binnensteden.

Ik blijf het schrijven, uiteraard, en vertel het op scholen en symposia, maar het went niet. Misschien is het wel mijn schrijnendste thema.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.