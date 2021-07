Peter R. de Vries was een uitgesproken voorstander van legalisering, dus hou hem erbuiten

Peter R. de Vries was nog niet gecremeerd of politici, wetenschappers en zelfbenoemde opiniemakers wendden de algemene ontsteltenis aan om ideeën die ze toch al koesterden te laten profiteren van het momentum.

Peter lijkt vermoord omdat hij de vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen drugsbaron Ridouan ­Taghi cum suis, niet omdat hij misdaadjournalist was. Van die kroongetuige waren eerder al zijn onschuldige broer Reduan (2018) en advocaat Derk Wiersum (2019) doodgeschoten.

Dus bezigden tegenstanders van het fenomeen kroongetuige de moord op Peter als definitief argument om nooit meer met spijtoptanten in zee te gaan.

Ik vind dat de discussie over kroongetuigen in rust moet worden gevoerd, niet in rouw.

Voor wie de ‘war on drugs’ nu ineens in naam van Peter R. de Vries wil opvoeren: hij was een uitgesproken voorstander van legalisering, dus hou hem daar maar buiten. (Zelf zou ik legalisering van ook harddrugs dé manier vinden om de puissant rijke drugsbendes te raken, maar het is een utopie. Het komt er internationaal nooit door en als landje sta je alleen.)

Aan de maatschappelijke verslagenheid na de moord op die aardige, gedegen advocaat Derk Wiersum hielden we twee enormiteiten over.

Zo lanceerde de regering in de schok door díe ‘aanslag op de rechtsstaat’ het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) van politie, justitie, defensie, douane, Fiod en andere onderdelen van belastingdienst. Naar het model van de Amerikaanse federale narcoticabrigade DEA moeten daarin vierhonderd ambtenaren gezamenlijk strijden tegen de internationale (drugs)misdaad.

Vrijwel niemand die ik serieus neem, vindt dat MIT een goed idee. De vrees dat het de besten uit de bestaande opsporingsdiensten zal wegtrekken én nog meer getouwtrek om informatie zal geven, is nooit geloofwaardig tegengesproken. ‘MIT is shit’ fluisteren niet de minsten binnen de opsporingsdiensten. Wetenschappers luiden de noodklok omdat ze een gedrocht vrezen.

Een tweede Grote Daad na de moord op Derk Wiersum was het herzien van de beveiliging van rechters, aanklagers, advocaten, bestuurders en journalisten. Daar weet ik helaas veel van. Hoewel de hoeders van onze eigen veiligheid top zijn, zie ik bij anderen onwaarschijnlijk veel misgaan. Laat de ervaren profs op lokaal niveau maatwerk organiseren – zonder betweters hoog in de Haagse boom.

Hou op met ronken over grootse hervormingen, zou ik Den Haag willen zeggen. Versterk de bestáánde structuren en steek de extra honderden miljoenen euro’s in de recherche en de bestrijders van cybercriminaliteit en in de wijkagenten en jongerenwerkers die tijdig zien wie afglijden en wie jongeren voor de misdaad werven. Verstevig de beveiliging van de havens manifest en bestrijdt corruptie. Dwing de belastingdienst eindelijk beter samen te werken met politie, justitie en lokale overheden.

Dat klinkt niet zo daadkrachtig, maar ís dat.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

