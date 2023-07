Per ongeluk vlees gegeten

“Een portie vegabitterballen graag. En twee prosecco.” We zaten aan het water op een Amsterdams terras, in de zon. All good – all perfect zelfs.

De prosecco kwam, de bitterballen kwamen ook. Interessant korstje hadden ze, deze kenden we nog niet. Wat fantastisch toch dat er de afgelopen jaren zo veel vegavarianten zijn uitgevonden van alles dat lekker is, maar van dode dieren is gemaakt, zeiden we tegen elkaar. Dit bewijst maar weer hoe onnodig al dat dierenleed is. En hoe zinloos veel er verspild wordt aan grondstoffen. De hoeveelheid graan of soja en de niet te bevatten enormiteit aan water die er nodig zijn om een kilo vlees te produceren staan in geen verhouding tot wat er nodig is om gewoon een plant te eten (in plaats dus van het dier dat duizenden planten at voordat het groot genoeg was om zelf opgegeten te worden; u snapt de rekensom).

Knap hoor, deze bitterbal lijkt wel van écht vlees te zijn gemaakt. Bijzonder, want tot nu was het, voor zover wij wisten, alleen in de samenwerking tussen Mora en de Vegetarische Slager gelukt om met een vegetarische variant te komen die niet te onderscheiden was van het origineel, en déze had dus een ander korstje. Wie zou de producent zijn?

Ronde twee. Nog een keer de prosecco graag. En wauw, deze bitterballen. “Ze zijn toch wel echt vega?” grapte mijn gezelschap. De dame die ons bediende keek even op haar scherm. “Nee, dit zijn gewone.”

Onze gezichten trokken wit weg. “Hoe lang heb jij al geen vlees meer gegeten?” Zeker tien jaar. En toen was het ook per ongeluk. Dat was in Sjanghai, tijdens de opening van een tentoonstelling waar ze met hapjes rondgingen. Ik had het wel gevraagd, maar iets met een taalbarrière. Ik merkte het toen direct aan de substantie en heb het uitgespuugd, dus feitelijk heb ik het niet gegeten.

Shit. O, en op Lowlands een keer, nog langer geleden. De zogenaamde vegetarische nasi bleek met kip.

Ik trek een vies gezicht.

Máár! (Bij dit soort rampen kun je maar beter iets positiefs aan de gebeurtenis plakken.) Dit betekent dus wel dat de vega-uitvoeringen van vleesproducten inmiddels zó goed zijn dat ze echt niet meer zijn te onderscheiden. We zijn er met alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren in geslaagd om het doden van dieren volstrekt onnodig te maken. Want de smaak, de substantie en de voedingsstoffen halen we inmiddels volledig uit een plantaardige basis. In theorie zou je het hele vleesschap kunnen vervangen en als je het niet zegt, hoeft niemand het door te hebben.

Alle argumenten om de veehouderij niet per direct af te schaffen zijn hiermee volledig van tafel. Toch een aardige conclusie.

