Paroollezers over Wopke Hoekstra: ‘Ik stel voor dat hij de helft van zijn baard afscheert’

Beeld Vincent Spiering

‘Go for it, Wopke!’

Vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra is bezig met een draai voor de bühne, voor het electoraal gewin. Vorige week verscheen er een interview in AD en Het Parool (19 augustus) waarin Hoekstra de stikstofafspraken lijkt te willen schenden. Wat ik voor me zag, was een gesprek tussen Wopke Hoekstra en Mark Rutte in het torentje.

Mark: “We hebben een probleem met die relboeren Wopke. Dat moet stoppen. Het is jouw achterban, wat kunnen we doen?”

Wopke: “Die boeren, daar heb ik geen grip op, dat is duidelijk. Het is een losgeslagen bende. Ik kan proberen ze een beetje zand in de ogen te strooien door te doen voorkomen alsof ik ze misschien tegemoet ga komen. Dat is goed voor de peilingen en voor de rust bij de achterban.”

Mark: “Klinkt goed, maar hoe dan?”

Wopke: “Ik geef een interview aan een krant en zeg dat de afspraken in het regeerakkoord over de deadline van 2030 ‘niet heilig’ zijn. En als een christen het woord ‘heilig’ gebruikt, dan moet dat impact hebben.”

Mark: “Goed plan, Wopke. Er zal ongetwijfeld direct een spoeddebat volgen. Ik zal tijd kopen door je daar niet af te vallen en te zeggen dat staatsrecht niet in beton gegoten is, zoiets. En ik leg de bal bij Remkes, die ouwe vos kan ook nog wel wat tijdrekken.”

Wopke: “Ik zit alleen met Sigrid Kaag in m’n maag. Die gaat me fileren.”

Mark: “Geen probleem Wopke, ik vraag haar wel of ze met een goed excuus niet bij dat debat kan zijn, onwel ofzo. Go for it, Wopke!”

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord

‘Ik stel voor dat Hoekstra de helft van zijn baard afscheert’

Ik stel voor dat Wopke Hoekstra de helft van zijn baard weer afscheert. De baardloze kaakhelft draait hij dan naar ons toe in zijn functie van minister, de bebaarde kaakhelft in zijn functie van leider van het CDA.

Jan Kok, Amsterdam

‘Stemvee moest gemolken worden’

Wanneer koeien nodig gemolken moeten worden, dan worden ze onrustig. Het hoorbare gevolg is geloei. Voor stemvee geldt dat net zo. Wanneer stemvee onrustig wordt, dan moet je ze even melken. Minister Hoekstra weet hoe dat moet. Premier Rutte zegt: “Het schuurt. De uiers worden schraal, maar melk jij nog maar even door.”

Bram Wiertz, Amsterdam

‘Regering, wat bent u in hemelsnaam aan het doen?’

Beste regering, mag ik iets vragen? Wat bent u in hemelsnaam aan het doen? Ik vraag het me na jaren – nee, decennia van routineus gezwets, verkeerde keuzes en weinig overtuigende resultaten – gek genoeg pas nu voor het eerst af. Wat bent u nou eigenlijk aan het doen? Het duizelingwekkende aantal crises is weliswaar geen direct gevolg van de totale apathie die van elk van uw optredens afspat, maar het maakt het wel volstrekt onbegrijpelijk dat er niet iemand opstaat, met zijn vuist op tafel slaat, en zegt: Wopke, Sigrid, Mark, gaan jullie maar even op de gang staan! Man of vrouw met vuist, wat hebben we jou even nodig.

Jan Tourkov, Amsterdam