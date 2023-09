Paroollezers over vrouwelijke voornamen met verkleinwoordjes: ‘Ik pleit juist voor meer Jantjes en Liesjes’

In Het Parool van 6 september vroeg lezer Anja de Vries zich af waarom we in Nederland zo vaak de 'kinderachtige’ vorm van een vrouwennaam gebruiken, zoals techniekfilosoof Martijntje of minister Liesje? Andere lezers reageren.

Waar gaat het over? Onderstaande lezers reageren op de brief van Paroollezer Anja de Vries uit Zaandam van woensdag 6 september. 'Wat is dat toch hier in Nederland met alle verkleinwoorden die we gebruiken? We wonen in een klein land, maar noemen het dan ook altijd ons landje. En als je erop gaat letten, kom je de verkleinwoorden overal tegen. Maar het ergste zijn de namen die volwassen, hoogopgeleide vrouwen hebben.’

‘Niemand heeft een punt gemaakt van Jantje’

Het verkleinen van voornamen afdoen als kinderlijk is een onbedoeld waardeoordeel van Anja de Vries. Mijn vrouw heet Florence, maar wordt al sinds haar geboorte Floortje genoemd en dat wil ze ook graag. Van kinderlijkheid is geen sprake, slechts van persoonlijke voorkeur.

Verder ken ik een Jantje. Hij is lichtontwerper en in al die jaren dat ik hem ken, heb ik nooit iemand over het zijn verkleinde voornaam gehoord, noch de behoefte gevoeld er een punt van te maken.

Roland van der Grinten, Landsmeer

‘Wie eet er een kroketje of een eitje?’

Ik ben het hartgrondig eens met Anja de Vries als het gaat om het gebruik van verkleinwoorden. Vooral omdat het altijd om vrouwen gaat. Een vrouw draagt een jurkje of een rokje, terwijl een man nooit een pakje of een broekje draagt. Een vrouw bestuurt een boodschappenwagentje, maar als een man in zo’n zelfde voertuig zit, is het gewoon een auto.

En waarom eten veel mensen een kroketje of eitje? Dat zijn gewoon kroketten of eieren.

Karien Paalman, Amsterdam

‘Heet jij lekker Anja’

Met een kinderlijke verbijstering las ik de ingezonden brief van Anja de Vries over kinderachtige voornamen van Nederlandse vrouwen. Nee Anja, dat is een leuke naam. Prima Anja, heet jij lekker Anja. Dag Anja, vrolijk leven gewenst.

Floortje van Kesteren, Amsterdam

‘Te veel nadruk op de vlag’

In haar ingezonden brief heeft Anja de Vries uit Zaandam enkele hoogopgeleide dames in het vizier die volgens haar kinderlijke namen hebben als Marijntje, Liesje en Tineke. Haar tirade betreft hopelijk alle vrouwen, ongeacht opleiding of status.

Anja de Vries legt echter te veel de nadruk op de vlag. Uiteindelijk is een naam slechts een naam en gaat het om de lading, de mens achter de naam. Een naam op zich is een kwestie van smaak (en vaak van een vernoeming) en zegt niets over de persoon.

Er zijn inderdaad weinig mannen die zich Pietje of Jantje noemen. De verkleining drukt overigens een zekere genegenheid uit en is bij vrouwen wel gebruikelijk. Dit moet niet al te letterlijk worden genomen, wat overigens voor elke naam geldt. Er zijn trouwens ook vrouwen die zich Pietje noemen. In kunstenkrant Het Parool kan Pietje Tegenbosch wel genoemd worden.

Uiteindelijk lijkt het me belangrijker de keus van de mens achter de naam te respecteren en te pogen elke naam correct uit te spreken.

Imre Rácz, Enschede

‘Anja, wij zijn juist forever young’

Als jong meisje werd het me altijd weer gevraagd. Op verjaardagen, bij de voetbalclub, op de camping en bij de start van het nieuwe schooljaar: wanneer was ik van plan die zo kinderlijk eindigende naam te veranderen? Bijdehand antwoordde ik dan dat ik toch al zeker twaalf jaar Eef-je was, dat stukje weglaten zou voelen alsof ik een belangrijk stuk-je van mezelf zou wegdoen, alsof het nooit bestaan had.

Inmiddels ben ik een jonge, hoogopgeleide vrouw met een carrière waar ik hard voor heb gewerkt en waar ik trots op ben. Nog altijd prijkt onderaan mijn e-mails die zogenaamde ‘kinderachtige voornaam’. En gelukkig ben ik in goed gezelschap van andere stoere vrouwen als Martijntje, de techniekfilosoof en Liesje de minister.

Beste Anja: bewijzen wij juist niet dat we prima carrière kunnen maken met die ‘kinderachtige’ namen? Ik zou juist pleiten voor meer Jantjes, Pietjes en Klaasjes in Nederland. Dan zijn we samen forever young.

Eefje van den Akker, Utrecht

‘Gelukkig ben ik geen hoogopgeleide vrouw’

Jazeker lopen er wel Jantjes en Klaasjes rond in Nederland, al is het voor mij niet zo erg, omdat ik geen hoog opgeleide vrouw ben (knipoog).

Jantje Brouwer (met een zus die Klaasje heet), Amsterdam