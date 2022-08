Paroollezers over Tubbergen: ‘Waar is de democratie als je die nodig hebt tegen vreemdelingenhaat?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Er komt nog veel meer ellende aan die niet te keren is met trekkers’

Steeds duikt hij weer op: de kloof tussen ‘Den Haag’ en het agrarische platteland. Jarenlang werden de aardbevingen in Groningen voor kennisgeving aangenomen. De beschamende introductie van de nieuwste stikstofmaatregelen werd door de doelgroep als een regelrechte oorlogsverklaring gezien.

En nu krijgt deze veelgeplaagde bevolkingsgroep ook nog asielzoekers in hun maag gesplitst. Lokale bestuurders die hun macht jarenlang gebruikten om alle nieuwigheden uit Ons Dorp te weren, zijn overvallen door de plotselinge daadkracht van het bevoegd gezag. Waar is de democratie als je die nodig hebt als excuus tegen vreemdelingenhaat?

Het worden nog barre tijden op het platteland, want er komt nog veel meer ellende aan die niet te keren is met een paar trekkers op de A35.

Ronald Nijenhuis, Zaandam

‘Het woord ‘asielzoeker’ lijkt te veel op ‘gelukszoeker’’

Het nieuws staat weer bol van de uitdagingen om asielzoekers op te vangen en te huisvesten. Asielzoeker is daarbij een impopulaire term en lijkt nogal op ‘gelukszoeker’. En dat heeft, in de ogen van velen, een heel negatieve klank.

Omdat de regels om in Nederland te blijven steeds verder zijn aangescherpt, krijgen die ‘gelukszoekers’ geen verblijfstatus. Daar moet je echt vluchteling voor zijn. Gevlucht voor oorlog of vervolging, dat laatste bijvoorbeeld door je politiek uit te spreken of door je geaardheid.

Dus laten we het weer vluchtelingen noemen, dan begrijpt iedereen waar we het over hebben. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je van mening bent dat Nederland het niet meer trekt om heel veel vluchtelingen op te vangen, maar dat heeft dan vermoedelijk weer veel te maken met wie de lasten moeten dragen. Een vluchtelingencentrum in Blaricum, Bloemendaal of Wassenaar zal er niet snel komen, vermoed ik.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Het adagium van verdeel en heers gaat wederom op’

Liever een kleine gemeente overdonderen dan een grote voor het blok zetten, zal het kabinet hebben gedacht. De Twentse gemeente Tubbergen moet onderdak gaan verlenen aan 300 asielzoekers, en daar is het dorp Albergen met 3000 inwoners de dupe van. Een kleine, hechte gemeenschap zal niet zo snel naar drastische maatregelen grijpen als het op protest aankomt.

Maar stel dat in verhouding Amsterdam daarmee wordt geconfronteerd en 80.000 plekken op korte termijn dienen te worden gerealiseerd, dan kan er rekening worden gehouden met een heel wat luider en confronterend protest. Het aloude adagium van verdeel en heers blijkt maar weer eens op te gaan voor de zwakkeren die daar onder mogen lijden.

Paul van den Aardweg, Lisse