Paroollezers over halfvolle theaters, bioscopen en musea: ‘ik kan niet kiezen’, ‘het is te woke’ en ‘mijn geld is op’

Het Parool vroeg lezers of ze sinds de heropening van de cultuursector meer of minder naar bioscoop, theater of concert gaan dan voor corona. Lezers antwoordden in groten getale.

Veel lezers noemen drukte, kosten en ‘uit het systeem zijn’ als belangrijke reden om niet meer te gaan. Een forse groep respondenten kaart de QR-code aan, die als uitsluitend werd ervaren, als reden om de culturele sector de rug toe te keren. Weer anderen noemen heel praktische redenen: ‘Ik heb dit jaar een baby gekregen’ en ‘het inhalen van twee jaar aan verjaardagen van 50-jarigen’. Sommigen gaan juist vaker: ‘Ik heb nog een map vol toegangsbewijzen’ en ‘ik kon niet wachten tot het weer mocht’. De meeste lezers gaan minder vaak naar culturele evenementen, maar toch gaat ook een groot deel van de enquete-invullers vaker of even vaak. De precieze percentages zijn irrelevant omdat het niet gaat om een representatieve steekproef.

De enquête vroeg ook naar aanbevelingen aan de cultuursector om de drempels die worden ervaren te slechten. Daarop kwamen suggesties als 'de zichtbaarheid vergroten’, ‘The last minute ticket shop weer introduceren’, ‘Kaartjes goedkoper maken’ en ‘Betere ventilatie’. Hier en daar wordt verzocht ‘minder woke’ te programmeren.

Hieronder een selectie van de antwoorden op de vraag: gaat u vaker, minder vaak of even vaak naar culturele evenementen en kunt u dat toelichten?

Ik ga vaker, omdat het weer kan. Ik stap sneller over een zelfopgelegde drempel heen met in het achterhoofd de ervaringen van de lockdowns, waarin zeer weinig kon. Een beetje meer genieten doet me goed!

Nils van Woerden, Amsterdam

Ik ging veel naar concerten, maar vind de prijzen nu vaak veel te hoog. Het is ook veel moeilijker om oppas voor de kinderen te vinden.

Henk de Vries, Amsterdam

Ik woon in Amsterdam, dus alles is dichtbij. Ik was gewend wekelijks minstens twee keer naar de bioscoop te gaan en minstens een keer per week naar het theater. Ik heb het zo weer opgepakt, maar kan me voorstellen dat mensen verder weg trager opstarten.

Dennis, Amsterdam

Ik ga minder vaak. Ik mis de instelling van Facebook dat je kunt opzoeken welke evenementen er plaatsvinden enorm. Verder heb ik nu een relatie, de behoefte om meer buiten te zijn en te bewegen, en online is er veel aanbod aan inspiratie en lezingen.

Elisa, Amsterdam

Ik ga minder vaak. De routine is eraf; veelal boekten we een jaar vooruit, daarmee stond het vast; dat moet nu weer op gang komen.

Marjolein Lotsy, Amsterdam

Het aanbod is te groot geworden. Ik kan niet kiezen.

Carla Huijts, Beek

Voor corona maakten wij veelvuldig gebruik van de Last Minute Ticket shop, het is heel fijn ’s ochtends iets uit te zoeken voor ’s avonds, en de lagere prijs maakt dat je eens wat buiten je box uitprobeert. Met de LMTS zaten we minimaal één keer per week in het theater, nu hoogstens één keer per twee maanden of zo. Per saldo geven we nu dus minder uit, terwijl er wel de bereidheid is om meer te spenderen.

Henriëtte van Hulst, Amsterdam

Ik vind geplaceerde events eng. Als je naast iemand zit die hoest kan je niet weg. Als ik bij een concert ben, sta ik achteraan. Beetje uit de massa. Ik ben bang om covid te krijgen. Een vriendin van mij heeft het ondanks alle vaccinaties al drie keer gehad, een ander vier keer, ook met vaccinaties. Ik heb er geen zin in en geen tijd voor. Alles is heel duur en ik ben zzp’er.

Marije Lieuwens, Utrecht

Helaas, door oplopende kosten op veel vlakken kan ik me een bezoek aan kunst- of cultuuractiviteit niet meer veroorloven. Ik lees dat weinig terug in de berichtgeving over tegenvallende bezoekersaantallen na corona. Maar in mijn vriendengroep, 40 met kinderen, is dit de voornaamste reden dat we niet meer gaan.

Fleurie Kloostra, Monnickendam

Cultuur in Nederland is te hoogdrempelig. Verder vind ik het te duur, denk ik er niet genoeg aan en besteed ik mijn tijd en geld liever aan andere dingen.

Matthijs Rolleman, Eck en Wiel

Tijdens corona was ik als ongevaccineerde lange tijd niet welkom. De uitsluiting was pijnlijk en kwetsend en heeft geen enkele bijdrage geleverd aan extra bescherming van volksgezondheid. De overheid wilde door druk en mensen af te pakken waar men plezier in heeft de dwang tot de prik de vergroten. De sector heeft zich hier voor laten misbruiken en is niet opgestaan tegen dit onrecht. Dezelfde sector waar ik lange tijd niet welkom was nu weer te bezoeken voelt niet goed.

B. Keizer, Bellingwolde

Ik ging vaak en graag naar (vooral) musea. Maar tegenwoordig word je om de oren gesmeten met taal die woke is en linkse kunst. Het gaat niet meer om de schoonheid/het verhaal, maar om de maker/de overeenkomst met het verkiezingsprogramma van D66. Men probeert politiek te beïnvloeden en op te voeden en ziet zichzelf blijkbaar als verlengstuk van D66 en GroenLinks. Daarmee zijn musea niet inclusief en onafhankelijk meer, maar erg eenzijdig. Ongelofelijk jammer. Hopelijk keert het tij!

Harmen, Rotterdam

Ik heb mij voorgenomen om meer te genieten van al het culturele moois in Nederland. Dus ik ga juist vaker naar het theater, festival of concert.

Marjolein Rietveld, Amsterdam