Paroollezers over de brug naar Noord: ‘Soms onmogelijk om op de pont mee te varen in de spits’

‘Er is al besloten tot een Oostbrug en een Westbrug’

Een GroenLinks-deelraadslid blijkt verrast dat de fietsbruggen over het IJ ontbreken in het collegeakkoord (Het Hoogste Woord, 18 augustus). Blijkbaar is onbekend dat de vorige raad heeft ingestemd met een Oostbrug in ongeveer 2030 en een Westbrug nog 10 jaar later. Dus de komende 4 jaar is hier geen besluit over te verwachten. Verder moet nog worden uitgezocht of ook bussen of trams de brug over kunnen. Dat laatste maakt zo’n brug veel prijziger. De verplaatsing van de cruiseterminal lijkt geschrapt, wat betekent dat de Westbrug geschikt moet worden voor de passage van cruiseschepen en dus duurder wordt. Dit alles zou bij de deelraad Noord bekend mogen zijn.

Mooi dat de deelraad betere fietsverbindingen over het IJ belangrijk vindt. Je zou wel meer inspanning voor nieuwe verbindingen verwachten, zoals op de plekken waar voorheen nieuwe fietsbruggen voorzien waren: de Javabrug en de fietsbrug bij het Barentszplein. Met de vele nieuwe woningen in het Hamerkwartier wordt een nieuwe Javaverbinding belangrijker. Wil de deelraad Noord zo’n Javaveerboot?

Ook een betere aansluiting met de huidige Distelwegveer is wenselijk. In dat gebied wordt flink gebouwd en de nieuwe Westbrug komt op een te grote afstand om voor een betere fietsontsluiting te zorgen. Spant de deelraad zich in voor een betere fietsaansluiting met de Distelwegveer? Het gebied tussen de Pontsteiger en Centraal Station, een afstand van bijna 2 km, mist nu iedere fietsaansluiting met noord. Dat zorgt mede voor de grote drukte bij de drie veerboten bij het station. Nu al is het in de spits soms niet altijd mogelijk om mee te varen en moet je wachten op de volgende pont.

Roland Haffmans, Amsterdam

‘Grote bouwlocaties in Noord liggen te ver van de Noord-Zuidlijn’

Peter Kersbergen legt in zijn brief (Het Hoogste Woord, 22 augustus) haarfijn uit waarom de bruggen uit het voorkeursbesluit Sprong over het IJ er snel moeten komen: er komen tienduizenden nieuwe woningen bij in Noord, en de mensen die daar gaan wonen moeten niet massaal in de auto stappen als we de stad leefbaar willen houden. De Noord/Zuidlijn en volle ponten bij Centraal Station zijn voor de overgrote meerderheid van hen geen oplossing: de grote bouwlocaties in Noord in de Buiksloterham en het Hamerkwartier liggen verder van de Noord/Zuidlijn en die pont dan van het centrum. Laat de bruggen nu net wel bij die bouwlocaties gepland zijn. De woningbouw in de Buiksloterham en het Hamerkwartier is inmiddels al zo ver dat het slecht bestuur zou zijn om de bruggen níet te bouwen. Of moeten we toch allemaal weer met de wagen?

Ed Eringa, Amsterdam