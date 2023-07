Paroollezers bedenken oplossingen voor statiegeldgedoe: ‘Ik geef de blikjes aan de dakloze van dienst’

Beeld Harold Versteeg/ANP

Wat is het nieuws? - Per 1 april kwam er ook statiegeld op blikjes: worden de blikjes wel netjes ingeleverd?

- Het inleveren van statiegeldblikjes zorgt voor grote irritatie bij Amsterdammers, omdat de automaten vaak stuk zijn.

- Nu er 15 cent statiegeld te verdienen is met een blikje of klein flesje, graaien steeds meer mensen in afvalbakken. Wie zijn die statiegeldjagers?

‘Mijn vriend heeft een blikjeshouder geprint met zijn 3D-printer’

Wat een gehannes zeg, met die blikjes. Niets frustrerender dan klooien met gedeukte blikjes en dat je dan helemaal onder het plakkerige oude bier zit. Vanuit die frustratie heeft mijn vriend een prachtig object ontworpen en met zijn 3D-printer geprint. Er kunnen 12 lege blikjes in, en je kunt het zo, zónder lekken in je tas zetten en ze er bij de automaat heel handig uitklikken. Trots!

Lea van Kessel, Amsterdam

‘De Amsterdamse straten zijn merkbaar schoner’

Uit milieu-oogpunt ben ik ontzettend blij dat er sinds kort statiegeld wordt geheven op blikjes en kleine flesjes. De Amsterdamse straten zijn merkbaar schoner. Tuurlijk, het is even wennen, maar als brave burger heb ik inmiddels een tasje hangen waar ik al mijn afval netjes in opspaar. Dit tasje hangt daar nu wel al weken, met reden.

Inleveren is namelijk een absoluut drama. De statiegeldautomaten van mijn lokale supermarkt aan het Museumplein zijn het merendeel van de tijd out of service. Navraag bij het personeel wijst erop dat dit is vanwege de mensen die met grote zakken statiegeld aankomen (wie kent ze niet).

Hoe hierdoor een automaat kapot kan gaan, is mij een raadsel. Zelf heb ik nooit last ondervonden van deze mensen. Als ik achter een van hen in de rij sta (de weinige keren dat de automaten het doen) vraag ik vriendelijk, en succesvol, of ik misschien even tussendoor mag. Het verzamelen van dit afval is een prima manier om een extra zakcentje te verdienen én de straten blijven er schoon van.

De mensen met grote verzamelingen blikjes en flesjes zijn dus mijns inziens niet het probleem, de kapotte automaten wel. Een oplossing zouden wellicht (meer) centrale inzamelpunten kunnen zijn, iets waar de gemeente naar kan kijken?

Barbara Wernekinck, Amsterdam

‘Waarom geen barcode op de bodem, zodat we ze plat kunnen stampen?’

Statiegeld op blikjes is een goed idee, maar de uitwerking rammelt, net als mijn tas vol stinkende blikjes, die ik o zo voorzichtig mee moet nemen, want op een deuk staat straf. Het inname-apparaat weigert vaak. Áls het apparaat het al doet, want met name in het weekend wordt bij de super de inname stopgezet (‘defect’) . Toevallig is het apparaat van de ertegenover gelegen super ook ineens ‘defect’. Sta je met je tas vol blikjes, die thuis inmiddels voor een alcoholdamp in de kast zorgt. Waarom geen barcode op de bodem, zodat we ze lekker plat kunnen stampen en zo kunnen inleveren?

B. Sierman, Amsterdam

‘Ik geef de blikjes aan de dakloze van dienst’

Ik spaar de blikjes totdat ik een volle tas heb en geef die aan de dakloze van dienst voor de deur van de supermarkt.

Allebei blij. Ik gaf eerst zelden geld aan een dakloze, dit leek me een goede oplossing.

Eric Bakker, Amsterdam

‘Een wasbakje om je handen te reinigen zou handig zijn’

Het inleveren van de blikjes in de automaat geeft voor mij geen problemen. Wat ik wel als problematisch ervaar, is dat het vieze bezigheid is. Ik stel voor het voorbeeld van Noorwegen te volgen: daar is naast de automaat een wasbakje waar je je handen kunt reinigen en zo schoon boodschappen kunt doen. O ja, en er is ook een afvalbak waar je je smerige tasje kunt deponeren.

Jan Sportel, Midwolda

‘Stemmen met je lege blikje is een leuke reminder’

Voor Amsterdam CS stond laatst een billboard met een stelling waarop je kon stemmen met je lege blikje. Dat was precies wat ik nodig had! Een leuke manier om je blikje in te leveren en een vriendelijke reminder om te recyclen. Meer van dat graag.

Gerben van der Rijt, Amsterdam