‘Warm hè?”

“Ja, niet leuk.”

“Niet leuk?”

“Nee, het toont aan dat het klimaat in de war is.”

“Pardon, het is juli. Zomer. Het hoort nu zo warm te zijn.”

“Nee, het is te warm. Daarom krijg je ook overal die overstromingen. Smeltend poolijs. Heeft allemaal te maken met het klimaat dat in de war is. En dat komt door onze manier van leven. Ik denk aan het woord apocalyps.”

“Nee, niet weer deze discussie. Ik scheid al keurig ’t afval, eet biokip en ik koop geen fruit dat in plastic is verpakt.”

“Je bent cynisch. Je ziet niet hoe belangrijk het is. Uit je hele gedrag merk ik dat je geen bal geeft om je kleinkinderen.”

“Ik vind het wel belangrijk!”

“Nee. Je ziet de ernst niet. Niemand ziet de ernst. Althans, niet genoeg mensen. Jij ziet het ook niet. En we doen er alles aan. In Canada zijn temperaturen boven de 50 graden gemeten, heter dan ooit. Het gaat verkeerd. Het woord armageddon dringt zich op.”

“Ja, vreselijk… Vreselijk…”

“Niet vreselijk zeggen. Je moet handelen. We moeten handelen. We moeten de revolutie uitroepen. Revolutie!”

“Ik ben geen revolutionair. Trouwens, ik weet niet hoe ik dat moet zijn. Wat doe jij?”

“Ik ben revolutionair! Jij was vijftig jaar geleden toch ook revolutionair?”

“Jawel… Maar ik deed niks. Ja, praten, praten, praten. Net als jij. Wij noemden dat vroeger discussiëren.”

“Nee, ik praat niet. Ik discussieer niet. Ik doe! Ik trek mijn mond open.”

“Je mond opentrekken heet praten. Dat durf ik niet. Ik vind dat ook onbeschaafd. En wat moet ik zeggen: mensen, laten we ophouden met het kapitalisme! Of: mensen, laten we Frans Timmermans volgen! Dat kan ik niet, dat wil ik niet!”

“Dus doe je maar niks!”

“Wat wil je dat ik doe?”

“Anders leven.”

“Ik leef elke dag al anders.”

“Je leeft alsof je geen schuld hebt. Maar je hebt schuld.”

‘“Zal ik dan maar alvast mijn excuses maken?”

“Maak er maar een grap van. Maar we hebben schuld aan corona, aan de overstromingen, aan het merendeel van de ziekten, en ook ons verleden zit vol met schuld. Dus jij hebt ook schuld.”

“Ik heb geen schuld! Ik heb niks gedaan.”

“Precies. Je doet niks. Dat is pas erg. Dat is een schuldbekentenis.”

“Schuld is tegenwoordig confetti van een discussie. Het fladdert neer en je hebt er niets aan.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

