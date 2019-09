Paranoia is voor Geert Wilders een plicht geworden

Is het Wildersproces nu een politiek proces of niet?

Als dàt de vraag is waar nu alles om draait, dan is het ­oorspronkelijke doel van het Openbaar Ministerie – Wilders straffen – te ver uit zicht ­geraakt.

Wilders verliest – ‘Het was een politiek proces’, zal dan worden geoordeeld.

Wilders wint – bewezen is nu dat het ministerie van Justitie zich ermee wilde bemoeien. ‘We lijken Noord-Korea wel.’

Terwijl het hoger beroep diende, eiste de officier van justitie in de zaak van de ­Afghaan Jawed S. 25 jaar. ­Jawed stak op het CS twee mensen neer als wraak op ­Wilders. Wat details: Jaweds vader heeft laten weten nog steeds trots op zijn zoon te zijn, evenals het hele ­Afghaanse dorp waar hij ­vandaan komt. Eergisteren verklaarde Jawed tevens dat hij ook met genoegen de ­agenten zou hebben gedood. Een vintage terrorist.

De link tussen beide processen is Wilders. We horen niet veel meer van hem, wat me niet verbaast. Hij zit, paradoxaal genoeg, gevangen in het parlement. Hij wordt daar zwaar beveiligd en de zaak ­Jawed S. laat zien waarom.

Verlaat Wilders het parlement, dan is hij vogelvrij. Het ­parlement biedt hem enige ­bescherming, maar dan moet hij wel parlementslid blijven. Een lid overigens dat zelfs zijn beveiligers moet wantrouwen. Zo deelde een beveiliger zijn politiegeheimen met de buitenwereld. Paranoia is voor Wilders een plicht geworden. Achterdocht uit levensbelang.

Het blijft schrijnend dat we een zin van Wilders onder een vergrootglas leggen om te zien of die strafbaar is of niet, ­terwijl we dagelijks kunnen zien dat hij de ene doods­bedreiging na de andere krijgt. (Als nu iets de rechtstaat ­ondermijnt, is het zulk gemiereneuk.)

Wanneer de rechter straks het ‘schuldig’ over Wilders ­uitspreekt, dan is dat een feit. Zo is dan onze rechtstaat.

Maar is dan de menselijke maat niet buiten beschouwing gelaten, waar ook Wilders recht op heeft, wat hij ook zegt? Had het Openbaar ­Ministerie niet zelf moeten zeggen – nu Wilders’ advocaat Knoops heeft aangetoond dat er een sterke suggestie is dat het ­ministerie van Justitie ­invloed zou hebben uitgeoefend, wat absoluut niet mag in onze rechtstaat – dat het ­proces geen doorgang meer moet vinden?

Jawed S. wilde Wilders liquideren, niet om een eventueel strafbaar ­zinnetje, maar omdat Wilders een cartoonwedstrijd over ­Mohammed wilde organiseren. De meeste lieden die ­Wilders’ dood eisen, willen dat om uitspraken die totaal niet strafbaar zijn.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.