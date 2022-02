Overvaller van de Apple Store wilde waarschijnlijk op eigen manier een held zijn

Ik ben van een generatie die moeite heeft met het woord held. Dat komt door schrijver Willem Frederik Hermans die schreef: ‘Een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest.’

De gijzeling in de Apple Store kende uiteindelijk twee helden. De gijzelaar en de agent van de Dienst Speciale Interventies (DSI) die de gijzelnemer omver reed.

Het zijn helden omdat ze hun eigen leven in de waagschaal legden. Ze namen een flink risico. Toen de gijzelaar vluchtte, had de gijzelnemer kunnen schieten (en anderen kunnen raken). De chauffeur had opgeblazen kunnen worden als de explosieven in het bomvest op scherp hadden gestaan.

Waren ze onvoorzichtig? Ik ben nu blij dat ze dat waren.

Is medelijden met de 27-jarige Amsterdamse gijzelnemer op zijn plaats? Ook hij legde zijn leven in de waagschaal, maar is allesbehalve een held. Hij waande zich aanklager, rechter én beul, dreigde vijf uur lang iemand met de doodstraf. Maar hij kon ook vermoeden dat hij zelf een vorm van zelfmoord ging plegen.

Is hij een domoor? Tja, hoe dom ben je als je nauwgezet zo’n nepuniform met een bomvest in elkaar naait, wapens aanschaft en zo’n overval bedenkt? Ik heb zelf een keer een bankoverval voor een film mogen bedenken en dat vond ik nog verrekt ingewikkeld.

Het grootste raadsel vind ik dat hij de Bulgaarse gijzelaar achterna rende. Hij wist – en kon zien – dat hij door een enorme politiemacht omsingeld was. Wat wilde hij bereiken door de gijzelaar te achtervolgen? Hem grijpen bij het Kleine-Gartmanplantsoen en dan met hem terugkeren naar de Apple Store?

Ik vermoed dat deze Amsterdamse schlemiel op zijn eigen manier een held wilde zijn. Want stel dat het allemaal gelukt was. Stel dat hij 200 miljoen aan bitcoins had gekregen, dat iedereen was blijven leven en hij had kunnen ontsnappen… We zouden schande spreken, maar respect niet kunnen onderdrukken. Op de man zou gejaagd worden, maar met 200 miljoen kun je ver komen.

Het kost niet veel denkkracht om te beseffen dat dit totale onzin is. Hij moet dus wanhopig zijn geweest. Het enige muizengaatje dat hij zag om van zijn leven nog iets te maken, om nog iets van zelfrespect terug te krijgen, was een gijzeling in de Apple Store te beginnen.

Waar hebben hij en die Bulgaar vijf uur over gesproken?

In vijf uur kan een band ontstaan.

Wat zou ik dat scenario graag schrijven.

Hij rende de gijzelaar achterna omdat die naar hem luisterde

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.