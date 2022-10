Over Multatuli’s voorhoofd loopt een witte streep vogelpoep

Beeld Sjoukje Bierma

Op het bronzen hoofd van Multatuli zit een duif.

Het beeld van de schrijver staat op de brug Torensluis in het centrum van Amsterdam.

De vogel zit er heel rustig en onbevreesd, ja bijna parmantig bij. Ik denk niet dat hij of zij weet heeft dat er afgelopen weekend een nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur is bekendgemaakt.

En dat het hoofd dat hij of zij nu verwarmt toebehoort aan de man, Multatuli (1820-1887), die het boek uit 1860 heeft geschreven dat die canon aanvoert.

Max Havelaar.

De roman die overigens niet begint met de beroemde zin ‘Ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht No 37’, zoals wel wordt gedacht, want er gaan twee stukken – een Franse tekst en een toneelspel – aan vooraf.

Maar goed, Multatuli dus.

Over zijn voorhoofd loopt een witte streep vogelpoep.

Er zijn geen bloemen bij het beeld gelegd als eerbetoon aan die nummer 1-positie. Er is ook niet een mooi lint om zijn torso geknoopt. Zelfs de duivenpoep is niet weggepoetst.

Zo gaan we met onze literaire helden om.

Tegen de sokkel staan twee toeristen met van die malle mutsen met in heel grote letters het woord Amsterdam erop. Het stel kijkt niet heel fris uit hun ogen. De kaart van Amsterdam valt bijna uit de handen van de vrouw.

Op de sokkel ligt een halfopgegeten broodje met plakjes tomaat en blaadjes sla. Een benedenhoekje van de sokkel is nog niet heel lang geleden nat gepiest.

Ik heb Max Havelaar nog voor een lijst gelezen. (Je schijnt ‘de Max Havelaar’ te moeten zeggen, maar waarom eigenlijk? Je zegt toch ook niet ‘de Bonita Avenue’ of ‘de De avonden’?) Maar ik herinner me alleen nog de fantastische Peter Faber, die in de verfilming van het boek van een boot in het van haaien vergeven water duikt om een overboord gevallen hondje te redden (en daarin slaagt).

Naast het standbeeld van Hans Bayens zitten mensen op het terras van Van Zuylen. Niemand die opstaat om een selfie met Multatuli te maken.

Als ik weer op de fiets stap zit de duif nog steeds op het hoofd van Multatuli. Alsof hij van plan is daar een nest te beginnen.

Ik trap naar de Lauriergracht. In de tijd dat Multatuli Max Havelaar schreef, bestond het adres Lauriergracht 37 niet. Tussen de nummers 35 en 39 liep een steegje. Nu is het een luxe appartementencomplex. Naast de deur van No 37 is iets in het beton gebeiteld: ‘Last & Co. Makelaars in koffij.’ Een verwijzing naar de roman. De ik-figuur (Batavus Droogstoppel) uit die befaamde zin zegt aan het einde van het eerste hoofdstuk: ‘Die Co. ben ik (…) de oude Last is mijn schoonvader.’

Mooi eerbetoon.

Mijn Multatulironde zit erop. Heel in de verte meen ik gevloek te horen. Misschien van Jan Cremer, wiens Ik, Jan Cremer bij de herijking uit de canon van 100 beste Nederlandstalige literaire boeken is gestoten.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.