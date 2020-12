Ouderen, zoals ik, zijn tamelijk hypocriet

Mag-Niet doet pijn.

Overheidsdienaren zijn bij uitstek Mag­nieters. Zij vertellen ons wat niet mag. Als je aan ze vraagt: “Noem eens een mooi woord,” dan roepen ze: “Verbodsbepalingen!” Of: “Regelgeving.” Ze maken selfies met borden met een rode rand; sommigen verzamelen politiefluitjes.

Nu doet Mag-Niet mij ook pijn. Mag-Niet is voor mij eigenlijk Mag-Wel! Vooral vroeger. Ik ken nog steeds het kwatrijn van de schitterende dichter Driek van Wissen uit mijn hoofd dat mij ook op de rest van mijn lijf is geschreven:

‘Wanneer op deuren ‘duwen’ staat geschreven

Doe ik het tegendeel en trek toch even.

Al weet ik dat geen deur dan opengaat,

Ik wil mijn onvermogen zelf beleven.’

Maar naarmate ik ouder word, wil ik me, nee, moet ik me aan de regels houden. Ik wil het niet, maar meestal – ik herhaal – meestal is het ’t verstandigst.

Feesten in tijden van corona? Mag niet. Niet doen! Dat geldt ook voor horecabezoek, cafébezoek, etc, etc. Ik wil het graag, maar het mag niet. Niet doen. Onverstandig.

Nu is er een cruijffiaanse wet en die stelt: hoe meer je niet mag, hoe meer je wat niet mag wil overtreden.

We mogen geen vuurwerk in ons huis bewaren.

Doen we uiteraard wel.

We mogen niet naar het café.

Doen we natuurlijk wel.

Het liefst stoppen we carbid in onze reet / en laten dan een natte scheet.

Twee vragen: waarom is de mens zo, en waarom zijn ouderen niet zo?

De mens is zo omdat hij intuïtief weet dat hij alleen iets kan bereiken en zich kan onderscheiden als hij wetten overtreedt. Als de oermens zich altijd had gehouden aan de regels van de stam, waren we nog oermensen.

Dus vooral jongeren zullen zo veel mogelijk regels aan hun laars lappen. Onvermogen zelf beleven om vermogen te kweken.

Ouderen daarentegen weten dat het verstandig is om je aan regels te houden. Dat voorkomt problemen.

Mag-Niet was ooit Mag-Wel, maar verandert mettertijd weer in Mag-Niet.

Daarom zijn ouderen ook conservatief. De stamoudsten willen de stam behouden zoals hij is. Het doet hem pijn als de stamrituelen veranderen. Aan de andere kant weten ouderen ook dat je tegen de overheids-Magnieters moet zijn. Daarom zijn ouderen, zoals ik, tamelijk hypocriet.

Ze zijn behoudend, maar wat ze willen behouden is datgene wat ze voor elkaar hebben gekregen toen ze zelf God noch gebod kenden.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

