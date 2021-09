Oude idealen hebben zichzelf opgegeten en daarvan zijn alleen nog de hoofdletters over

Een tijdje geleden werd er euthanasie toegepast op een kennis van ons. Ik heb dat nu meerdere keren meegemaakt. De laatste keer dacht ik: het is allemaal niet makkelijk, met die scen-artsen en zo, maar het kan uiteindelijk toch. Dat de ChristenUnie er absoluut geen zin in heeft, begrijp ik. God wil dit niet, en dus laten ze die ‘voltooidlevendiscussie’ niet aan D66.

Kan deze discussie nou echt niet even vier jaar wachten, zodat we snel een kabinet in elkaar kunnen hengsten?

Het gekke is dat naarmate ik ouder word die medisch-ethische discussies me steeds minder interesseren. “Ja, wacht maar als je stinkt van de kanker en alleen maar kan praten in kreten van pijn.”

Wanneer het zover is, hoop ik dat ik er zelf nog een einde aan kan maken, of anders zou ik het moeten uitzitten. Ik bedoel: het komt me steeds minder als een probleem voor.

Dat er voor jongeren geen huis is, lijkt me een grotere maatschappelijke opgave, het klimaat is misschien een bijna onmogelijke puzzel om te leggen en de toenemende immigratie waardoor ons sociale stelsel in verval raakt, is een venijnig vraagstuk. Er zijn er vast meer, maar de macht van de overheid is beperkt en rond deze problemen moet toch een keurig kabinet te vormen zijn.

Consensus hoeft niet duur te zijn.

Zou ik, als ik Mark Rutte was of Wopke Hoekstra, echt niet met de PvdA én GroenLinks willen regeren?

Ach, je weet dat je langdradig gezeik krijgt, maar de slijmgrage Rutte en de horkerige Hoekstra zijn ruim opgewassen tegen die lieve mevrouw Lilianne Ploumen en haar wijsneuzige teddybeer Jesse Klaver.

Dus waarom niet?

Het gekke is dat je voortdurend leest dat het een botsing van karakters zou zijn. Maar karakter hebben ze geen van allen. Persoonlijkheid, charisma, is waarschijnlijk ook iets van vroeger.

Maar ja, het zal mijn kabinet niet zijn en ook niet worden, zoals het vorige kabinet ook niet mijn kabinet was. En dat nieuwe kabinet wordt waarschijnlijk het oude – na al die maanden.

De huidige Nederlandse politiek kenmerkt zich door een geforceerd idealisme. Oude idealen hebben zichzelf opgegeten en daarvan zijn alleen nog de hoofdletters over. V voor Vrijheid? Onzin. C voor Christelijk? Ook onzin. Is D66 al niet een aangelengde versie van de PvdA en GroenLinks?

Welk kabinet er dus ook komt, het zal in feite bestaan uit één partij. De Partij van de Arrogante Middelmaat.

