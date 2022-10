Oud-VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé: ‘Gemeente gaat niet serieus om met afvalklachten in Amsterdam’

Het groeiende afvalprobleem in Amsterdam is voor inwoners een bron van ergernis, en er is weinig uitzicht op verbetering. Oud-VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé draagt oplossingen aan voor de breng- en de ophaalfase in een uitgebreid betoog. Vandaag deel 1: afval brengen.

Een artikel dat begint met ‘Amsterdam is vies en vunzig’ is vandaag de dag een artikel zonder actualiteitswaarde. Want dat is onze stad helaas al jaren en hier lijkt voorlopig weinig verandering in te komen, ondanks dat dit probleem Amsterdammers van links tot rechts ergert. Alleen, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat afval meerdere Europese steden teistert. Sterker, de hele wereld heeft een groot afvalprobleem.

De Wereldbank rekende uit dat in 2025 alle wereldbewoners gezamenlijk dagelijks zes miljoen ton afval zullen produceren. Het dubbele van wat het was in 2010. De kosten die daarmee gemoeid zullen zijn, zijn astronomisch: het gaat om 375 miljard dollar in 2025. En zoals vaak met grote problemen, lokken ze innovatieve oplossingen uit. Zo is Alphabet, een dochterbedrijf van techgigant Google, bezig om in Canada een methode te testen voor een afvalsysteem dat huizen direct verbindt aan gescheiden afvalbakken, en bijvoorbeeld van etensresten compost maakt en plastic en papier automatisch scheidt.

Voordat we gaan dromen van de kansen die deze futuristische muziek in de oren biedt voor Amsterdam, is het goed te beseffen dat de basis hier nog lang niet op orde is. Gemeentelijke afvalinfrastructuur en -management bevinden zich nog ‘in de middeleeuwen’. Althans, zo drukte een medewerker van de reinigingsdienst het uit in een recente evaluatie van een experiment om een datagestuurde manier van afval ophalen te organiseren. Het experiment was volgens hem mislukt, omdat het probeerde ‘van de middeleeuwen naar de 21ste eeuw te springen’.

Afvalritme bijhouden

Wat is er aan de hand met afval in Amsterdam? Ik focus nu op huishoudelijk afval en vergeet gemakshalve zwerfafval en bedrijfsafval. De afvalketen bestaat domweg uit drie fases: afval brengen (taak van Amsterdammers), afval ophalen (taak van gemeente) en afval verwerken (taak van gemeente). De laatste fase sla ik over. Er is al veel geschreven over de voorzieningen bij het Afval Energiebedrijf (AEB) en de mate waarin afval voldoende wordt gesorteerd en vervolgens via de verbrandingsovens wordt omgezet in stadsverwarmte.

De moderne variant op verbranding is overigens ‘recycling’. Wie snapt dat afval goud waard is, kan een winstgevende miljardenbusiness draaien. Kijk naar Renewi, een Britse beursgenoteerde onderneming die ontstond na een fusie met het Nederlandse Van Gansewinkel. Renewi recyclet zo veel en zo succesvol, dat het in 2018 één van de eerste bedrijven ter wereld was die een ‘groene lening’ kon afsluiten. Het rentepercentage op die lening daalt naarmate het bedrijf meer componenten uit hun afval recyclet en hergebruikt. Wie weet wat de nieuwe eigenaar van het AEB allemaal voor moois op kan zetten.

Ik ga terug naar de drie fases. Brengen, ophalen en verwerken. Wat betreft het brengen zien we – eigenlijk al voor corona maar zeker ook na corona en het thuiswerken – dat de gemeente het ritme in de stad onvoldoende weet bij te houden. En dat is van belang om te snappen wat er in de kern misgaat. De stad is welvarend (koopt veel en laat veel bezorgen), aantrekkelijk (groeit met nieuwe bewoners, maar trekt ook bezoekers) en extra levendig in het weekend (produceert dan sneller afval). Dit betekent dat oplossingen in de fase ‘brengen’ op de korte termijn in wezen om drie zaken draaien: voldoende (grote) bakken en containers, een logische en beredeneerde afstand tussen die bakken en containers, en voldoende handhaving.

Toename pakkans

Gelukkig lijkt het recent aangetreden stadsbestuur van PvdA, GroenLinks en D66 zich hier ook van bewust. In het coalitieakkoord staat dat ze onder andere meer bakken willen en hogere boetes. Dit zijn twee belangrijke oplossingsrichtingen, maar deze zijn onvoldoende meetbaar of afrekenbaar. Hoeveel ‘meer bakken’? Wat voor bakken (papier, glas, restafval)? Komen ze in de buurten waar nu tekort is aan bakken? Zo ja, uit welke (data-)analyse blijkt dat daar een tekort is? Komen die bakken op logische afstanden (van elkaar) te staan? Binnen welk tijdsbestek kunnen we die bakken verwachten?

Hetzelfde geldt voor boetes. Goed dat het stadsbestuur ze wil verhogen maar om boetes uit te schrijven zijn handhavers nodig. Hebben we daar genoeg van? Nee. In een ambtelijke memo dat is opgesteld ter ondersteuning van de formatie van het stadsbestuur staat: ‘Een substantiële toename van de pakkans wordt bereikt met het verdubbelen van de inzet.’ De 50 fte’s in Amsterdam nu, zou dus naar 100 fte’s moeten.

Het memo stelt dat één fte circa 95.000 euro kost. Anders gezegd: voor bijna 4,8 miljoen euro verzekert Amsterdam zich van een substantiële toename van de pakkans. Op een stadsbegroting van 6,5 miljard euro betekent 4,8 miljoen, ongeveer 0,07 procent van de totale begroting en dus een koopje. Waarom heeft het coalitieakkoord dit geld niet uitgetrokken?

Niet serieus genomen

Naast handhavers heb je ook een modern boetesysteem nodig. Bijvoorbeeld met camera’s, zoals Rotterdam al jaren succesvol doet om illegaal afvaldumpen te bestrijden. Privacy kan geen argument zijn om camera’s af te wijzen, want de parkeerhandhaving in Amsterdam gebeurt al jaren via rondrijdende camera’s die in theorie meer kunnen vastleggen dan camera’s gericht op afvalhotspots. In ieder geval vindt de Amsterdamse politiek, met name ter linkerzijde, de parkeerhandhaving op deze wijze prima. Waarom dan ook niet bij afval?

Een overkoepelend probleem dat Amsterdam heeft, is dat klagende Amsterdammers of bewoners met ideeën voor een schone stad, niet serieus worden genomen. Hoewel het stadsbestuur in het coalitieakkoord schrijft: ‘Klachten vanuit Amsterdammers nemen we prominenter mee in de afval-aanpak.’ Op 4 januari 2022 heeft de Partij voor de Dieren raadsvragen ingediend waarom de gemeente niet serieus omgaat met afvalklachten en met aandacht ingaat op feedback en voorstellen van bewoners. De vragen zijn pas op 11 oktober 2022 beantwoord – tien maanden later (de toegestane antwoordtermijn is vier weken). Dit tempo is exemplarisch voor de wijze waarop Amsterdam omgaat met het afvaldossier. Traag, ongeïnteresseerd en vaag.

Er is veel te schrijven over het afvalprobleem van Amsterdam. Volgende week zal Hala Naoum Néhmé in een tweede betoog fase 2 van haar plannen toelichten.