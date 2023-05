Oud-voetbalster Leonne Stentler over niet doorgaan huldiging Ajax Vrouwen: ‘Zoveelste voorbeeld van hoe het niet moet’

Dat de huldiging van de Ajax Vrouwen niet doorgaat, is een herhaling van zetten, schrijft oud-Ajaxvoetbalster Leonne Stentler. Volgens haar is het moreel kompas van de club kapot, schrijft ze in dit opiniestuk. ‘Er is weinig over van dapp’re strijders, het zijn eerder slapp’re leiders.’

Toen ik in 2012 als speelster van Ajax mijn eerste stappen op het veld zette, galmde de Ajaxmars door de speakers. ‘Ajax hup, rood-witte schare, Dapp’re strijders fier en koen.’ Ik zong het uit volle borst mee en voelde dat deze woorden volkomen terecht zijn gekoppeld aan de club Ajax. Even voor de goede orde, de Dikke Van Dale geeft de volgende definities. ‘Fier’: met rechtmatige trots. ‘Koen’: (formeel) dapper.

Na een zinderende strijd met FC Twente werden de Ajaxvrouwen met 1 punt verschil landskampioen. Wat zal de club dit seizoen fier zijn op de prestatie van het vrouwenteam. Toch?

Mwah. De geschiedenis herhaalt zich. Als de Ajaxvrouwen kampioen worden, volgt de roep om een huldiging. Daar kun je de klok op gelijkzetten. Ook in 2017 organiseerde de club geen publieke huldiging. Ook toen laaide daar een enorme maatschappelijke discussie over op. Middels een petitie werd vanuit zowel de gemeenteraad als door supporters alsnog geprobeerd om een huldiging te realiseren.

Samen met campagnestrateeg Anne Stokvis stortte ik me op de organisatie. We regelden een complete huldiging met locatie, artiesten, sponsors en, jawel, ook supporters die het feest wilden komen vieren. Maar u raadt het al: Ajax gaf niet thuis. De club wilde het niet.

Geen van de bestuursleden heeft hier blijkbaar actieve herinneringen aan, want ook in 2023 geeft Ajax niet thuis.

Zoveelste clusterfuck

Nu is het de gemeente die een huldiging wil organiseren. Maar weer wil de club niet. Een uitermate naïeve inschattingsfout die leidt tot de zoveelste clusterfuck. Een van de weinige lichtpunten in het rampjaar van Ajax wordt zo volledig overschaduwd door een directie die niet wil, of niet kan communiceren, en de impact van zo’n beslissing en de communicatie daarover onderschat.

Waar moet ik beginnen? Dit is inmiddels het zoveelste voorbeeld van hoe het niet moet binnen Ajax. Iedere keer dat er een moreel kompas nodig is, wordt de verkeerde keuze gemaakt. De kwestie Overmars en de statements die daarover werden gedaan vanuit de club. De zaak Promes. De coronavlucht. Het gedoe in de zomertransferwindow, het afscheid van Daley Blind en de halfbakken aanpak rondom de trainerswissel bij de mannen.

Terug naar de huldiging. Kennelijk mag er alleen gefeest worden als het mannenteam ook blij is. De directie heeft de gemeente namelijk gevraagd van de huldiging af te zien vanwege ‘het gebrek aan vreugdestemming rondom de club’. Directer geformuleerd: ze willen het niet vanwege de slechte prestaties van het mannenteam (en wie weet ook een beetje door het bestuurlijk wanbeleid).

Het klopt. Het is geen fijn seizoen voor supporters van Ajax. De weinige vreugde die er wél te vinden is, komt onder andere van de vrouwen. Een zwaarbevochten landstitel, die het blazoen van de club een klein beetje oppoetst.

Hoe groot de prestatie van dit team is, en wat al deze speelsters ervoor doen, hoef ik hopelijk niet uit te leggen. En ook niet wat een huldiging zou kunnen betekenen voor selectie, staf, entourage én club. Laat staan voor het vrouwenvoetbal in algemene zin, en voor alle jonge voetbalsters die dromen van een profcarrière. Voor de meisjes die in maart in groten getale naar de Arena kwamen om hun voorbeelden tegen Feyenoord te zien spelen en nu ook kunnen dromen van een landstitel.

Angst in plaats van trots

‘Dream big’, luidt een van de slogans van Ajax. Maar droom maar niet van een huldiging.

Met het weigeren van een openbare huldiging schiet de directie zichzelf wederom in de voet. Een eigen goal. Een gemiste kans. Als het Leidseplein geen goed idee was, doe het dan ergens anders. Als de datum niet past, doe het dan op een ander moment. ‘Het momentum is voorbij’ volgens de club. Waarom het dan niet eerder door de club zelf is georganiseerd, is me een raadsel.

‘De opkomst zou kunnen tegenvallen’ is een ander argument. Angst is daarvoor de raadgever, zoals wel vaker in de afgelopen maanden. Angst in plaats van trots en lef. Voor de externecommunicatieafdeling van Ajax wil ik ook graag nog even de betekenis van beeldvorming uit de Dikke Van Dale delen. ‘Beeld·vor·ming: de geleidelijk ontstaande opvatting over iets.’

Laat dat geleidelijk maar weg, want de opvatting die de laatste dagen over Ajax is ontstaan is dat er weinig sprake is van dappere strijders, fier en koen. Ik stel daarom voor om de Ajaxmars aan te passen naar: ‘Ajax hup, rood-witte schare, slapp’re leiders, rampseizoen.’

Ps. Aan de misogyne uitspraak van de zogenoemde supportersclub dat ‘een publieke huldiging alleen voorbehouden is aan Ajax 1' wil ik verder geen woorden vuil maken. Ik zou het wel waarderen als zij hun naam aanpassen naar AFCA Mannen 1 Supportersclub.