Goed. Je zit in je paradijs. In de tuin van het vakantiehuis op een berg met uitzicht op een prachtig dal. Al die kleuren groen.

Je verschuift de parasol.

Dit is dé plek

Je pakt je boek. Je leest.

Af en toe kijk je op en staar je over het Franse dal.

In de stijl aflopende tuin hebben beesten gewroet.

Wilde zwijnen.

Of dassen, want helemaal beneden, in de buurt van de beek in het bos, is een dassenburcht.

De hond heeft bij de beek een bot opgegraven en meegezeuld naar boven.

Gelukzalig gekluif naast je stoel.

Dan pak je je boek weer op.

Je leest over een skipiste.

Een dubbele boogbrug.

Het is prachtig.

Wat zeg je als iemand je vraagt wat je leest?

Achthonderd bladzijden over het Zweedse platteland, in gedichten.

Niet meteen een aanrader. Een slecht verkooppraatje.

Maar dat is wat het is.

‘Getuigenissen van het Zweedse platteland’, zoals op het omslag staat.

Over het dorp Osebol.

Achthonderd bladzijden dik.

In stukken geknipte getuigenissen in de vorm van gedichten.

Gedichten. Oei.

“Is het te begrijpen?” zullen ze je met een angstig gezicht vragen.

Ja, het is te begrijpen.

De vorm versterkt de verhalen. De vorm geeft er glans aan.

Elk huis in het dorp, aangegeven op een plattegrond, vertelt aan de hand van de bewoner(s) een verhaal.

‘Een stad functioneert niet zonder platteland.’

Dat zegt Christer Larsson (geb. 1982).

‘Veel kennis verdwijnt.

Je hebt mensen die op het platteland wonen

maar die binnenkort niet meer weten

hoe je een aardappel teelt.

Je hebt niet dezelfde behoefte

als je het voor niks kunt kopen.’

Osebol lezen is ook lezen over een veranderende wereld.

De teloorgang van het platteland.

Je legt Osebol even op je schoot.

Een graafmachine verderop verstoort de rust.

Je kijkt weer uit over dat Franse dal.

Je wilt hier helemaal niet zijn.

Dit boek verdrijft je uit het paradijs.

Je wilt naar Osebol.

Je wilt die boogbrug zien.

(Je verlangt ook naar de wereld die er niet meer is.)

Je wilt je intrek nemen in zo’n huis.

Je laten overweldigen door de natuur.

Worden opgenomen.

Anne-Karin Larsson (geb. 1971, ze woont in een ander huis in het dorp dan Christer):

‘Misschien dat je dat voor jezelf

niet zo wilt toegeven

maar hier ben je iemand.

Als je ergens anders komt

kent niemand je.’

