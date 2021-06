Oranje, toon de regenboogvlag in Boedapest. Pas na zo’n actie kan ik écht trots zijn op jullie

‘We gaan naar Boedapest!” Sjoerd van Ramshorst, presentator van het televisieprogramma Studio Europa, klonk uitgelaten. Ik begreep zijn blijdschap: Oranje had Oostenrijk net met 2-0 verslagen tijdens de tweede wedstrijd in de poulefase van het EK. En nu al was duidelijk dat Nederland doorging naar de achtste finales. Zelf had ik ook een vreugdedansje gemaakt, maar iets zat me niet helemaal lekker aan de onbevangen uitspraak van Van Ramshorst.

Drie dagen eerder had het Hongaarse parlement namelijk een wet aangenomen die het verbiedt homo- en transseksualiteit te ‘promoten’ onder minderjarigen. Dit houdt concreet in dat films, reclamespotjes en series waarin lhbtiq+-content voorkomt tussen vijf uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds niet meer mogen worden uitgezonden op de Hongaarse televisie.

Daarnaast mag ‘afwijkend seksueel gedrag’ niet langer aan bod komen binnen het ‘educatieve curriculum’. Met andere woorden: homoseksualiteit wordt onbespreekbaar op scholen en bovendien verbannen naar de krochten van de nacht.

Het is de zoveelste stap die bijdraagt aan het demoniseren van de Hongaarse lhbtiq+-gemeenschap. In december werd een andere wet aangenomen, die voorschrijft dat alléén gehuwde stellen kinderen kunnen adopteren. Het homohuwelijk was sowieso al verboden in Hongarije. Tot eind vorig jaar was het voor homoseksuele en lesbische wensouders echter wel mogelijk te adopteren, zolang een van de partners zich officieel als alleenstaand registreerde.

Voor Victor Orbán en zijn Fideszpartij is het blijkbaar nog niet genoeg om het land te veranderen in een halve of hele dictatuur. Sinds zijn aantreden in 2010 beperkte de premier de macht van het Hooggerechtshof, liet hij een 175 kilometer lange omheining bouwen langs de Servisch-Hongaarse grens om vluchtelingen te weren én vormde hij verschillende onafhankelijke media om tot pro-regeringskanalen. Nu wil hij kennelijk ook terug naar de jaren vijftig.

Zoals bekend vormen voetbal en politiek een moeizame combinatie. We zijn nog altijd bezig met de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar. Bij de bouw van nieuwe voetbalstadions overleden daar tot nu toe ruim 6500 arbeidsmigranten. De KNVB schrijft hierover op zijn site dat de bond zich inzet voor ‘duurzame verandering’ in de Golfstaat door ‘diplomatie’ en ‘aandacht voor gastarbeiders’. Ik wil het voetbalfeestje voor niemand bederven, maar wordt het niet de hoogste tijd voor een duidelijker statement nu er zelfs mensenrechten worden geschonden binnen de grenzen van onze eigen Europese Unie?

Ik heb wel wat suggesties: het Nederlands elftal kan tijdens het Wilhelmus in Boedapest bijvoorbeeld een grote regenboogvlag omhooghouden. Of: hoe mooi zou het zijn als de spelers hand in hand het veld betreden, in koppels van twee? Natuurlijk hoop ik dat we op 27 juni de sterren van de hemel spelen. Toch kan ik pas na zo’n soort actie écht trots zijn op ‘onze jongens’.

