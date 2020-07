Opstand tegen het almachtige en corrupte Kremlin

Wie had gedacht dat Chabarovsk – een stad met 600.000 inwoners in het Russische Verre Oosten op 8000 kilometer van Moskou ­– het epicentrum zou worden van verzet tegen het machtige Kremlin?

Nu al twee weken gaan de inwoners dagelijks de straat op om te protesteren tegen de arrestatie van hun gouverneur, de 50-jarige Sergej Foergal. Afgelopen zaterdag waren maar liefst 40.000 mensen op de been en voor deze zaterdag staat een nieuwe demonstratie gepland.

Foergal – een voormalige oudijzerhandelaar – werd op 9 juli in de boeien geslagen en naar Moskou overgebracht. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op twee zakenmensen in Chabarovsk, vijftien jaar geleden.

Zijn verhaal zegt alles over het bizarre labyrint van de Russische politiek. Hij is ineens een held geworden voor de oppositie.

Foergal zat al tien jaar in de Doema namens de LDPR, een oppositiepartij in naam, maar in de praktijk een verlengstuk van het Kremlin. Het is een publiek geheim dat de leider van de partij, de flamboyante Vladimir Zjirinovski, er een business van heeft gemaakt om zetels in het parlement aan de hoogste bieder te verkopen. Dat trekt nogal wat dubieuze types aan. Menig LDPR-parlementariër blijkt bij criminele activiteiten betrokken te zijn.

Toen Sergej Foergal werd gevraagd namens de partij kandidaat te staan voor de gouverneursverkiezing in zijn geboorteplaats Chabarovsk, had hij daar helemaal geen zin in.

Foergal voerde geen enkele campagne en versloeg tot ieders verbazing – en tot zijn eigen schrik – met een grote meerderheid de kandidaat van Poetins Verenigd Rusland.

Eenmaal in functie probeerde hij er het beste van te maken. Hij verbood ambtenaren eersteklas te vliegen, verkocht het luxueuze jacht van de provincie en bekommerde zich om de beroerde levensomstandigheden in de stad. Hij werd als ‘man van het volk’ al snel op handen gedragen.

De partijelite van Poetins Verenigd Rusland zag het knarsetandend aan. Toen Foergal met vertegenwoordigers van de Russische oppositie in gesprek ging, was het tijd voor de FSB om Foergals dossier tevoorschijn te halen.

In Chabarovsk kijkt niemand ervan op dat de gouverneur in een eerder leven bij louche zaken betrokken is geweest en dat is inmiddels ook al lang het punt niet meer. Foergal is symbool geworden voor de provincie die in opstand komt tegen het almachtige en corrupte Moskou.

Problematisch voor Poetin. Als hij de onrust in Chabarovsk niet de kop indrukt, kan die zich als een olievlek over heel Rusland verspreiden.

Partijleider Zjirinovski koos eieren voor zijn geld en liet Foergal vallen als een baksteen. Zijn clowneske protegee Degtjarjov (39) is tot de nieuwe gouverneur benoemd.

Onze held tegen wil en dank zit er mooi mee. Hoe meer Chabarovsk in opstand komt, hoe zwaarder hij gestraft zal worden.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.