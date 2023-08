Oproep: wat zijn jouw ervaringen met Woningnet?

Beeld Getty Images

De zoektocht naar een huis in Amsterdam vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Vooral als je een sociale huurwoning zoekt.

Ben jij al heel lang op zoek naar een woning of had je met een paar keer reageren al je droomwoning gevonden? Heb je tips voor hoe het proces beter kan? We zijn benieuwd naar jouw ervaring met Woningnet.

Stuur je korte reactie naar hethoogstewoord@parool.nl, o.v.v. van je naam en woonplaats. Een selectie van de reacties wordt online en in de krant gepubliceerd.