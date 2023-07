Oproep: Wat is jouw ervaring met het wegbrengen van statiegeldblikjes?

Statiegeldautomaat op Amsterdam Centraal. Beeld Jakob van Vliet

Is de flessenautomaat in jouw buurt al zo lang buiten gebruik dat de kast thuis uitpuilt met lege flessen en blikjes? Ben je inmiddels radeloos van de lange rij voor de flessenautomaat, omdat de persoon voor je vijftig lege blikjes heeft (die niet door het apparaat worden herkend)? Of valt het bij de supermarkt bij jou om de hoek allemaal wel mee?

Sinds 1 april zit er statiegeld op lege blikjes en zijn ze in te leveren bij de flessenautomaat in de supermarkt. Wat is jouw ervaring met het wegbrengen van de lege blikjes in Amsterdam? Laat het ons weten.

Stuur je (korte) reactie naar oproep@parool.nl o.v.v. je naam en woonplaats. Reacties kunnen online en in de krant worden gepubliceerd.