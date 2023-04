Oproep: is de auto in Amsterdam onontbeerlijk, of een overbodige luxe?

Drukte op het Hoofddorpplein. Beeld Jakob van Vliet

Waarom blijven we toch zo gehecht aan de auto? vroeg verslaggever Marc Kruyswijk zich zaterdag af in een analyse over autogebruik in Amsterdam. De auto is op de weg naar de uitgang, zou je kunnen denken, want de ene maatregel na de andere treft de auto. Maar niets is minder waar: intussen blijft het aantal auto’s in de stad groeien. Waarom is het voertuig zo belangrijk voor de Amsterdammer? Praat mee: stuur je opinie, in max 150 woorden, naar oproep@parool.nl en vermeld daarbij ook je naam en woonplaats. Een deel van de reacties wordt gepubliceerd op Parool.nl en in de krant.