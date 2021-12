Opportunistische dieptepass, en dan startte Brobbeys brommer

Van alle sportieve prestaties die Ajax in kalenderjaar 2021 leverde, is de uitschakeling van Lille OSC, in februari, de meest onderschatte.

Dat valt te verklaren. Voor euforie was Ajax nog niet klaar. Het chagrijn over de afgang tegen Atalanta was nog vers: wéér geen overwintering in de Champions League. Die Europa League kon misschien vanaf de kwartfinale aardig worden, maar in de ‘zestiende’ nog even niet.

Lille stond bovenaan in Frankrijk. Zeker een Frans AZ dat een keer een goed jaartje had?

Nou, nee. Alle andere Franse clubs stonden volkomen terecht onder Lille en zouden daar blijven. Lille was sterk, snel en dynamisch. Beter dan Atalanta. Véél beter dan het gammele AS Roma waartegen Ajax in de kwartfinale op zo’n achterlijke manier sportieve harakiri pleegde.

Lille, Young Boys, AS Roma; het was de vergeten Europa Leaguecampagne van Brian Brobbey. Hij scoorde in elke ronde. Zijn doelpunten in Lille en Rome leken op elkaar: opportunistische dieptepass en daar startte Brobbeys brommer. Diepgang en kracht, gekoppeld aan iets van het rommeltalent dat Luis Suárez ook had. Waarom Ajax na de 0-1 in Rome niet nóg een paar van die dieptepasses in Brobbeys richting verzond, blijft een van de grote mysteries van Ajaxjaar 2021. Roma had geen antwoord, maar overleefde omdat Ajax niets vroeg.

En Brobbey? Die had op zijn beurt geen antwoord op de vraag waarom hij maar niet bijtekende. Nog zo’n 2021-mysterie: wat bezielde hem?

In januari gaat hij, als huurling teruggekeerd, zijn eerste officiële clubdoelpunt maken sinds die avond in Rome. Dat is nog eens doorgaan waar je gebleven was. Deze Ajaxjongeling had al spijt van zijn vertrek voor hij überhaupt weg was.

Niet dat hij dat binnenkort gaat toegeven, want RB Leipzig blijft zijn broodheer. Dat komt wel een keer als hij ex-voetballer is, in een gezellig filmpje op Ajax TV. Een kwestie van geduld.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.