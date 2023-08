Oplossing voor het klimaatprobleem: vervang die kinderbijslag door kinderbelasting

Hitterecords worden verbroken. Stormen. Overstromingen. Bosbranden. Allesvernietigende hagelstenen. Smeltende ijskappen. Extreme zeewatertemperaturen. Droogte. Mislukte oogsten. Beelden van dode giraffen, pinguïns, vissen. Meldingen van dieren die zich verplaatsen naar plaatsen waar ze eerder niet waren. En mensen, ook mensen zijn op drift. En op de vlucht. Want een klimaatcrisis is vooral ook een humanitaire crisis. Precies nu er steeds harder wordt opgeroepen internationale verdragen te laten varen en grenzen dicht te timmeren.

Dit met name door mensen die met hun kop in het zand blijven volhouden dat het allemaal wel meevalt met die klimaatverandering en dat áls het al bestaat, we daar als nietige mensheid toch echt geen aandeel in hebben. Bovendien: “Hoe dúrf je die snelweg te blokkeren als je zelf ook weleens op vakantie gaat en je je onder de douche niet beperkt tot koude stralen? Het echte gevaar is woke en het echte gevaar is omvolking. Er moeten meer witte kinderen met blauwe ogen geboren worden en we stoppen ze op speciale forumscholen” – ik chargeer.

Gelukkig is die laatste groep niet zo groot. Thierry’s scholen zijn een flop. Verder is dit verhaal bittere realiteit en bestaat de roep om meer kinderen wel degelijk. Is het niet om nazitheorieën, dan wel om het zogenaamde vergrijzingsprobleem. En nee, ik heb het niet specifiek over Nederland.

Terwijl de oorzaak van bijna alle ellende op deze aardbol ligt in het teveel. We consumeren te veel. We produceren te veel. We stoppen te veel dieren bij elkaar. We delven te veel grondstoffen. We stoten te veel rotzooi uit. We leven met te veel mensen hutjemutje op elkaar.

Dit rijtje overziend is het bijna lachwekkend dat een van de meest gehoorde ‘oplossingen’ nog steeds is dat we minder op vliegvakantie zouden moeten gaan. Alsof dat al dat andere ook maar een béétje zou compenseren.

Nee, het meest logische antwoord is simpel en effectief. Namelijk (veel) minder mensen. Wie zich niet voortplant, zet geen nieuw individu, of een reeks ervan, met een eigen voetafdruk op deze aardbol. In andere woorden: je persoonlijke bijdrage aan al het teveel op deze planeet is het kleinst zonder reproductie.

Wie het concept ‘de vervuiler betaalt’ dus consistent doortrekt, schaft de kinderbijslag per direct af en vervangt deze door een verplichte kinderbelasting. Want ja, de fossiele subsidies moeten inderdaad direct worden ingetrokken, dus lijm jezelf vanaf 9 september allemaal aan de A12, totdat dit wordt toegezegd (ik doe mee).

Maar laten we de koe bij de horens vatten en de controverse niet schuwen: het is in deze tijd van de gekke dat we met belastinggeld het ontstaan van meer mensen op deze aardkloot cofinancieren. Zéker hier in Europa, waar de voetafdruk van personen tot de grootste ter wereld behoort en zelfs nog steeds groeit.

Praten we daarna verder over die koude douche.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.