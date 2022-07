Opinie: ‘Zorg ervoor dat meer Amsterdammers van toerisme profiteren’

‘Conscious consumerism heeft de bewuste toerist veel te bieden, zoals de grachten schoon vissen met Plastic Whale.’ Beeld ANP

De toeristen zijn terug. En daarmee ook de discussie wat Amsterdam daarmee moet. Het is overduidelijk dat het huidige wereldwijde toerisme niet houdbaar is, willen we ons aan de Parijse doelstellingen houden. De reisindustrie is wereldwijd goed voor 5% van de totale CO2 uitstoot. (UNWTO-UNEP-WMO. (2008)). Een mondiale aanpak waarin vervuiling veel duurder en daardoor onaantrekkelijk wordt is keihard nodig.

Maar tot het zover is zullen toeristen komen en moet Amsterdam daar creatief mee omgaan. Een belangrijke vraag die niet wordt gesteld: voor welke maatschappelijke uitdagingen kunnen toeristen juist een (deel van) de oplossing zijn? Want ja, ze brengen geld in het laatje, maar in welk laatje?

Amsterdam kent een levendige beweging van social enterprises. Bedrijven die hun maatschappelijke missie voorop zetten. Bedrijven als Fairphone en Tony’s Chocolonely zijn internationaal koplopers.

Het nieuwe college erkent de waarde van deze maatschappelijk gedreven ondernemers: “Sociale ondernemingen dragen bij aan een gezonde economie en verschillende maatschappelijke doelstellingen, waaronder het stimuleren van de circulaire economie of het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Conscious consumerism

Hoog tijd om een koppeling te maken tussen sociaal ondernemerschap en de toerismeagenda. Want meer omzet voor deze ondernemers betekent meer Amsterdammers met een kwetsbare positie aan het werk, meer hergebruik van grondstoffen en sterkere buurteconomieën.

Conscious consumerism is in opkomst en Amsterdam heeft de bewuste toerist veel te bieden. Op bezoek bij de fabriek van The Chocolate Makers, lunch bij Happy Tosti, de grachten schoon vissen met Plastic Whale, een bezoek aan de fabrieken van Makers Unite en Roetz Bikes en natuurlijk een biertje bij de Prael of de 7 Deugden.

De gemeente kan dit concreet stimuleren door deze ondernemingen in de spotlights te zetten via I amsterdam (denk aan een speciale I amsterdam Social City Card) en andere kanalen, actief een koppeling te maken tussen hotels en deze ondernemers en financiering ter beschikking te stellen waarmee ondernemers (met name van buiten het centrum) hun aanbod aantrekkelijk kunnen maken voor toeristen. Ook congresacquisitie zou volledig in het teken moeten staan van het binnenhalen van duurzame events. Op deze manier haalt Amsterdam de bezoekers binnen die het wil.

Leidt dit gelijk tot minder toeristen? Dat niet, wellicht zelfs het omgekeerde. Maar het zorgt ervoor dat meer Amsterdammers van het toerisme profiteren. En dat maakt het ook makkelijker om hardere maatregelen zoals een toeristenstop of toegangspoortjes te nemen, mocht dat nodig zijn.

Stefan Panhuijsen, directeur Social Enterprise NL