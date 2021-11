Opinie: ‘Zorg dat wij leraren veilig les kunnen geven’

Beeld ANP

Mijn 125 leerlingen heb ik vandaag acht uur lang in een ijskoud lokaal les moeten geven. Dat is in coronatijd de praktijk van het onderwijs. In de winter wordt lesgegeven bij een open raam opdat de ventilatie voldoende is.

Veiligheid is ver te zoeken in de scholen. Leerlingen dragen nauwelijks mondkapjes en ze hoeven geen 1,5 meter afstand tot hun docent te houden. Het personeel heeft geen boosters.

Grotendeels ongevaccineerde kinderen zijn superverspreiders. Leerlingen krioelen wekelijks veertig uur dicht opeengepakt in scholen, vergelijkbaar met mensen in een Japanse metro in het spitsuur. De ideale wijze van elkaar besmetten. Leerlingen worden zelf niet ziek, maar ze verspreiden het virus in hoog tempo. Wekelijks tellen we in het basisonderwijs meer dan 38.000 besmettingen. In het voortgezet onderwijs gaat het om 25.000 besmettingen. Van het onderwijspersoneel hebben 60.000 mensen een besmetting opgelopen, dat is meer dan 1 op de 5. Hogere aantallen dan in welke andere sector dan ook.

De drie miljoen kinderen en pubers zorgen samen voor een superverspreiding van het covidvirus. Sluit alle scholen in het basisonderwijs per direct omdat de problemen daar gigantisch zijn. Zorg dat het voortgezet onderwijs in halve groepen veilig lessen aanbiedt, zodat we de 1,5 meter afstand aan kunnen houden. Geef kinderen het goede voorbeeld. Kinderen en pubers snappen heel goed dat in deze tijd veiligheid belangrijk is.

Het kabinet zwalkt en negeert de immense problematiek in het onderwijs. Politici durven geen knopen door te hakken en lijken bang voor assertieve ouders die hun kinderen liever niet thuis hebben, omdat dit zo storend is voor hun werk. Het is dweilen met de kraan open zonder beschermende maatregelen in het onderwijs. Volgens de onderwijsinspectie vallen de opgelopen leerachterstanden reuze mee. Kabinet en media moeten stoppen met anders te suggereren.

Het kabinet zwalkt verder. Niet de onveilige scholen moeten dicht, maar de veilige theaters en restaurants. Acht uur na de laatste persconferentie van afgelopen vrijdag komt het OMT al met een dringend aanvullend advies: zorg voor veiligheid op scholen met een langere kerstvakantie.

Tijdens deze verlengde kerstvakantie kunnen we de kinderen vaccineren en het onderwijspersoneel een booster geven. De minister zorgt voor betere ventilatie en testcapaciteit.

Doen we niks, dan zoeken steeds meer, vooral oudere, docenten een andere baan, net als in de zorg. Doodzonde, omdat docenten dolgraag lesgeven aan de leerlingen, maar dan wel graag in een veilige werkomgeving.

Vandaar deze dringende oproep aan het kabinet. Geachte heren Rutte en De Jonge, boter bij de vis. U wilt dat essentiële beroepen blijven functioneren, zorg dan voor veilige scholen. We vragen niet te veel.

Siep de Haan, docent voortgezet onderwijs, Amsterdam